  Olio del "Giardino della Memoria" alle Diocesi di Mazara del Vallo e Trapani

25/03/2024 00:00:00

il Questore di Trapani, Salvatore La Rosa, ha consegnato ai Vescovi di Mazara del Vallo e Trapani, rispettivamente Mons. Angelo Giurdanella e Mons. Pietro Maria Fragnelli, un'ampolla contenente l'olio ottenuto dagli alberi di ulivo piantumati nel "Giardino della Memoria" a Capaci.

L'olio, prodotto dall'Associazione "Quarto Savona 15" che cura l'uliveto nato nel luogo dell'attentato al Giudice Falcone e agli uomini della sua scorta, rappresenta un simbolo di rinascita, di giustizia e di speranza. Sarà utilizzato per la Messa del Crisma, una delle celebrazioni più importanti della Settimana Santa.

L'iniziativa, già presente in Sicilia da alcuni anni, è stata estesa quest'anno a tutte le Diocesi del territorio nazionale. Un gesto che rafforza il legame tra la Chiesa e le Istituzioni nella lotta contro la mafia e nella promozione dei valori di legalità e di pace.

Mons. Giurdanella e Mons. Fragnelli hanno ringraziato il Questore per il dono e per il suo significato profondo. L'olio del "Giardino della Memoria" rappresenta un monito a non dimenticare le vittime della mafia e a continuare a lavorare per un futuro migliore.