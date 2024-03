Futsal: il Mazara 2020 a caccia della finalissima di Coppa Italia

29/03/2024 12:55:00

Oggi alle 16:30 il Futsal Mazara 2020 di Mister Bruno giocherà in Basilicata a Bernalda (MT) la semifinale di Coppa Italia contro la formazione di Spello (PG) dei Grifoni. Una semifinale conquistata dai gialloblù ieri dopo la vittoriosa sfida per 4-3 contro i coriacei pugliesi del Diaz di Bisceglie in un match equilibrato e vinto grazie alla doppietta di Gancitano ed alle reti di Alves e De Marco.

Per i mazaresi sarà l'occasione per portare a casa un trofeo importante e prestigioso assolutamente impensabile ad inizio stagione. Per gli umbri, secondi in classifica nel girone D in ritardo di un solo punto dalla vetta, non sarà l'occasione per raggiungere la promozione in categoria superiore perchè la Coppa Italia non prevede che la vincitrice venga promossa in serie A2 quindi, dovrà, a differenza dei mazaresi, recuperare e superare la formazione che li precede in campionato se vorrà dare un senso di vittoria alla stagione in corso. Diretta su Futsaltv.it a partire dalle ore 16:30