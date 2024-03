Arte, tradizione, spiritualità. Il fascino della Pasqua in provincia di Trapani

30/03/2024 06:00:00

Il fine settimana di Pasqua in provincia di Trapani si annuncia ricco di eventi e celebrazioni sacre.

Dalle tradizionali processioni religiose ai concerti musicali e alle mostre d'arte, c'è qualcosa per tutti i gusti durante questo periodo festivo. Ecco lle principali iniziative che caratterizzeranno il weekend pasquale nella provincia trapanese:

TRAPANI - Sabato Santo, 30 marzo, il “giorno del grande silenzio”. La comunità parrocchiale della Cattedrale, insieme al vescovo, accompagna il simulacro dell’Addolorata al passaggio da corso Vittorio Emanuele per la conclusione della processione dei Misteri del Venerdì Santo santo con la preghiera finale del vescovo in piazzetta Purgatorio. Alle ore 22.30, nella Cattedrale “San Lorenzo”, la veglia pasquale presieduta dal vescovo. La liturgia prevede il Lucernale, con la benedizione del Fuoco Nuovo, l’accensione del Cero pasquale che rimarrà acceso per 50 giorni, l’accensione delle candele dei fedeli e di tutta la chiesa, il canto dell’Exsultet, l’antico inno attribuito a sant’Ambrogio e che proclama la felix culpa di Adamo e inneggia a Cristo, centro del cosmo e della storia, che, con la sua luce serena, sconfigge le tenebre del mondo; la liturgia della parola che ripercorre la storia della salvezza dalla Creazione alla risurrezione del Cristo; la liturgia battesimale (sin dai primi secoli la chiesa celebra la notte di pasqua il sacramento del battesimo) e la liturgia eucaristica.





Domenica di Pasqua, 31 marzo, Resurrezione del Signore, Alle ore 9.30, dalla chiesa del Purgatorio muoverà la processione del Cristo Risorto fino alla Cattedrale dove, alle ore 11, il vescovo presiederà il solenne Pontificale di Pasqua. La Diocesi informa anche che, grazie al servizio di alcuni volontari, sarà possibile anche per le persone sorde partecipare attivamente alle celebrazioni della Settimana Santa. In particolare, a Trapani presso la parrocchia Santissimo Salvatore (quartiere Fontanelle) la presenza di un interprete LIS favorirà l’inclusione nelle celebrazioni di domani: alle ore 10 per la benedizione delle palme nella villetta comunale di viale Umbria, e alle 11 per la celebrazione eucaristica; il Giovedì Santo, alle ore 20.30, in occasione della messa “in coena domini”; il Venerdì Santo, alle ore 19, per l’adorazione della croce; il Sabato Santo alle ore 22.30 per la veglia pasquale e la Domenica di Pasqua, alle ore 10.30, per la messa. Ad Alcamo presso la parrocchia Gesù Cristo Redentore, sarà presente l’interprete LIS IL Giovedì Santo per la celebrazione delle ore 19; il Sabato Santo per la veglia pasquale delle ore 23, la Domenica di Pasqua per la messa delle ore 18.

TRAPANI - Fino al 4 aprile 2024, presso Palazzo Cavarretta, è possibile visitare la mostra "Misteri in Miniatura". La mostra presenta affascinanti rappresentazioni in miniatura dei Misteri, realizzate dall'artista Vito Romano, e sarà arricchita dall'esecuzione musicale del gruppo Agro Ericino. L'evento è patrocinato dai Comuni di Trapani ed Erice, dall'Unione Maestranze e dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con la collaborazione dell'Associazione "L'Addolorata" e degli sponsor. Ingresso libero, aperto anche la domenica dalle 08:00 alle 23:00.





MARSALA -La mostra fotografica "Giovedì Santo a Marsala" è visitabile a A Palazzo VII Aprile, fino a sabato 30 marzo, con orario continuato dalle 9 alle 20.

PACECO - Sabato 30 marzo, dalle ore 22.00, si terrà la veglia pasquale presso la Chiesa Regina Pacis.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Domenica 31 marzo, alle ore 18.00, il gruppo del Corteo Storico di Santa Rita di Castelvetrano presenta "La Passione di Cristo - Via Crucis in Quadri Viventi". L'evento si terrà presso il Zahira Resort di Tre Fontane, situato a Campobello di Mazara.

FAVIGNANA - A Pasqua, domenica 31 marzo, dalle ore 15.00 in piazza Matrice, giochi per bambini e genitori per l’iniziativa “La Pentolaccia di Pasqua” a cura dell’Ass. Allegria. Iscrizioni gratuite direttamente in piazza.

SALEMI - Sabato 30 marzo, alle ore 22.00, presso la Chiesa Madre, si terrà la solenne veglia pasquale.

MAZARA DEL VALLO - Con i riti della Domenica delle Palme sono iniziati anche a Mazara i riti della Settimana Santa con il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Il programma del weekend: Sabato 30 marzo, ore 23, Cattedrale: Veglia pasquale. Domenica 31 marzo, ore 11: santa messa di Pasqua.

SELINUNTE - Sabato 30 marzo, alle ore 19:00, al Parco archeologico di Selinunte un concerto che propone un viaggio nella musica del Seicento e Settecento, includendo brani come il Canone e Giga in re magg di Pachelbel, l’Aria sulla IV corda di Bach e lo Stabat Mater di Pergolesi. Il concerto è organizzato in collaborazione con Palermo Classica e vede la partecipazione di due giovani voci soliste, Angelina Pokrovskaya e Maria Aurora Baiamonte, accompagnate dalla "Palermo Classica Chamber Orchestra" diretta da Onofrio Claudio Gallina. Biglietti acquistabili online sul sito di CoopCulture.