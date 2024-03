Dario Safina: "Continuo ad avere fiducia nella magistratura"

31/03/2024 06:00:00

“Bisogna avere sempre fiducia nella magistratura. Alcuni magistrati hanno fatto delle indagini e a mio avviso sono arrivati a delle conclusioni sbagliate e altri magistrati hanno accertato quello che ho detto dal primo interrogatorio: che non ho truccato alcuna gara, che non ho rivelato alcun segreto d’ufficio e che non sono un corrotto”, così Dario Safina, il deputato regionale del PD, riguardo all’indagine della procura di Trapani che nei mesi scorsi lo aveva portato agli arresti domiciliari.



Riguardo alla vicenda che, invece, coinvolge la presidente del consiglio comunale di Trapani, Annalisa Bianco, Safina dice: “nel momento in cui La Bianco ha deciso di lasciare il suo gruppo e la maggioranza non è più un nostro problema ma del consiglio comunale e dei consiglieri comunali. Penso, come già detto, che la Bianco si sarebbe difesa meglio lasciando il suo incarico”.

Ecco cosa ha detto, sul tema dell’aeroporto di Birgi, il deputato trapanese: “Penso che da solo l’aeroporto non ce la possa fare e bisogna creare il polo aeroportuale degli aeroporti della Sicilia occidentale, con la fusione di Airgest e Gesap, e costruire un piano industriale che possa garantire a Birgi almeno due milioni di passeggeri”. Qui l’intervista completa a Dario Safina.