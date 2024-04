I fatti del 4 Aprile: proteste contro Netanyahu, Salvini resta al suo posto, scienziati per la sanità pubblica

04/04/2024 06:55:00

E' il 4 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Montano in Israele le proteste contro Netanyahu. Le famiglie degli ostaggi hanno fatto irruzione nel parlamento. In piazza, l’ex premier Ehud Barak ha spiegato ai manifestanti come far cadere il governo. Il leader dell’opposizione Benny Gantz ha chiesto elezioni anticipate a settembre. Oltre al fronte interno Netanyahu deve vedersela con l’indignazione a livello mondiale per l’uccisione dei volontari e di migliaia di palestinesi. Oggi sentirà Biden

• Salvini resta al suo posto. La Camera ha bocciato la mozione di sfiducia. Oggi tocca a Santanchè, ma anche qui l’esito appare scontato

• Parisi, Garattini e Locatelli sono tre dei 14 scienziati che hanno firmato una lettera-appello a difesa della sanità pubblica. Chiedono al governo di adeguare il finanziamento del Sistema sanitario agli standard dei Paesi europei avanzati, ovvero all’8 per cento del Pil. Oggi sfioriamo il 6,2





• La crescita del Pil dovrebbe scendere al +1 per cento, il deficit sotto il 4,5 per cento. Lo ha fatto sapere Giancarlo Giorgetti, che prevede dalla Commissione europea una procedura per disavanzo eccessivo

• Ilaria Salis non sarà candidata dal Pd alle prossime europee. L’ha detto Elly Schlein

• Emanuele Orsini, 51 anni, ad di Sistem Costruzioni, sarà il nuovo presidente di Confindustria. Verrà eletto oggi dal Consiglio generale come successore di Carlo Bonomi. Ieri Edoardo Garrone si è ritirato dalla corsa

• Per la par condicio Maria Elena Boschi ha proposto che in tv i giornalisti vengano equiparati ai politici. Bufera

• A febbraio, dice l’Istat, gli occupati in Italia sono aumentati di 41mila unità. Ad oggi hanno un lavoro 23,773 milioni di persone, il numero più alto di sempre

• Il bilancio del terremoto di Taiwan è di nove morti e mille feriti. Un centinaio di persone sono intrappolate sotto le macerie. Tra loro 70 operai rimasti bloccati in due cave

• A Telecom spetta un miliardo di euro. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Roma. Si tratta della restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, l’anno successivo alla liberalizzazione del settore. Il governo ha annunciato ricorso

• Diletta Verdini, figlia di primo letto dell’ex senatore Denis, ha patteggiato un anno di reclusione. Si finse avvocato di una badante rumena

• James Sheen, inglese di 39 anni, che si trova già in carcere per alcuni furti, ha dichiarato di aver rubato America, il water d’oro di Cattelan, l’opera da 5,4 milioni trafugata nel 2019 a Londra

• Nella seconda semifinale di andata della Coppa Italia la Fiorentina ha sconfitto l’Atalanta 1 a 0

• C’è ancora domani di Paola Cortellesi ha totalizzato 19 candidature per i David di Donatello. Mai così tante per un esordio alla regia. Seguono Garrone con 15 candidature e Rohrwacher con 13

Titoli

Corriere della Sera: Salvini, respinta la sfiducia

la Repubblica: «Sanità a rischio crac»

La Stampa: Allarme di Nobel e scienziati / «Il governo uccide la sanità»

Il Sole 24 Ore: Eurozona, inflazione in frenata

Avvenire: Più Europa, meno armi

Il Messaggero: Giustizia, piano svuota-carceri

Il Giornale: Il Parlamento «assolve» / Salvini sul caso Putin

Leggo: La violenza negli occhi dei bimbi

Qn: In arrivo nuovi incentivi per le auto

Il Fatto: Kiev collassa, ma la Nato batte / cassa: «Soldi e armi per 5 anni»

Libero: «Io con l’Ucraina / Per guidare l’Ue / la Lega c’è»

La Verità: I generali ucraini ammettono: «Non possiamo fermare i russi»

Il Mattino: Migranti, piano svuota carceri

il Quotidiano del Sud: I superbonus degli altri senza crescita

il manifesto: Nuoce / gravemente

Domani: Le bugie della destra sul premierato Meloni e Mattarella ai ferri corti