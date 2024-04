I fatti dell'8 Aprile 2024: momento critico a Gaza, che fa Teheran? Avanza la Russia

08/04/2024 07:03:00

E' l'8 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La guerra nella Striscia di Gaza è in un momento critico. Ieri comandi israeliani hanno annunciato l’intenzione di ritirare gran parte delle truppe di terra dal Sud della Striscia. Segno che lo scontro si va placando? O ritirata tattica per recuperare le forze?

• Israele attende la rappresaglia. Dopo il blitz aereo della settimana scorsa sopra Damasco, tutti si aspettano la vendetta di Teheran. L’esercito israeliano è in stato di massima allerta. L’intelligence americana considera l’attacco inevitabile

• Sabato sera migliaia di israeliani sono scesi in piazza contro il governo e per chiedere elezioni anticipate

• Dopo la pausa pasquale, si apre una settimana di mobilitazione pro-Palestina negli atenei italiani. I palestinesi morti a Gaza sono 34 mila

• Durante il fine settimana la Russia ha scagliato nuovi attacchi con droni su tutte le città ucraine. I russi stanno cercando di logorare la resistenza militare, di fiaccare lo stato d’animo della popolazione. Zelens’kij parla alla Nazione: «Senza altri aiuti, soccomberemò»

• La Tesla – in crisi di vendita e ormai in difficoltà per la concorrenza cinese – ha sospeso il progetto di creare un’auto elettrica economica, nota con il nome in codice Redwood

• Il papa ha rimosso il cardinale Angelo De Donatis dalla carica di vicario generale per la Diocesi di Roma. Dietro lo scandalo del gesuita Rupnik, che abusava delle suore. Ora pare che Francesco voglia prendersela con il vescovo di Milano Delpini





• Purgatori si sarebbe potuto curare con l’antibiotico. Lo dice la perizia dei medici. Quattro medici curanti sono iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo

• Il rapper Ghali è in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan

• Alla stazione Termini una zingara incinta all’ottavo mese è stata pestata a sangue da uno dei suoi capi perché non aveva rubato abbastanza

• Una donna francese di 29 anni è stata trovata morta in un villaggio abbandonato in Val d’Aosta, in provincia di Varese un ex poliziotto ha sparato alla moglie, in provincia di Sondrio un giovane di 24 ha ucciso lo zio a coltellate

• Sabato notte, sulla provinciale 91, che collega Eboli a Salerno, un suv Range Rover sbucato dal nulla ha travolto in pieno una gazzella dei carabinieri. Due militari sono morti. Un terzo è stato ferito e portato in ospedale

• Sergio De Caprio, 63 anni, il carabiniere che nel il 1993 arrestò Totò Riina, ha deciso di candidarsi alle europee con la lista Libertà del sindaco di Taormina Cateno De Luca

• Un 5 al SuperEnalotto è stato centrato a Siena, al bar Romana di via Pantaneto. Il vincitore ha incassato 52 mila euro, cui andrà detratto un 20% di tasse. Forse è un pellegrino che percorreva la Francigena

• La Juventus ha sconfitto la Fiorentina 1 a 0, Monza Napoli è finita 2 a 4, Cagliari Atalanta 2 a 1, Frosinone Bologna 0 a 0, Verona Genoa 1 a 2

• Verstappen ha vinto il Gran premio di Formula 1 del Giappone

• Matteo Berettini s’è aggiudicato il torneo Atp 250 di Marrakech, era dal giugno 2022 che non vinceva un torneo

• È morto Italo Rota. Architetto. Scenografo. Progettista. Tra gli ultimi lavori, la trasformazione dell’Arengario di Milano in museo d’arte del XX secolo. Era ricoverato in una clinica per un male crudele. Aveva 70 anni

• Se ne è andato anche Sergio Girotto. Ingegnere marittimo. Fu tra i protagonisti della rimozione del relitto della Costa Concordia dai fondali dell’isola del Giglio

Titoli

Corriere della Sera: Israele, ritiro dal sud di Gaza

la Repubblica: Israele ritira le truppe da Gaza Sud

La Stampa: Israele prepara l’assalto a Rafah

Il Sole 24 Ore: Fisco e immobile / Bonus casa / stretta nella morsa / degli adempimenti

Il Messaggero: Gaza, la ritirata di Israele

Il Giornale: Salvini spiega il «salva casa»

Leggo: «Niente tregua senza ostaggi liberi»

Qn: Caos Pd, stop agli impresentabili in lista

Il Fatto: «Schlein decida: cambi il Pd / o il vecchio Pd cambierà lei»

Libero: Il Pd vuole decidere / la scaletta del Tg1

La Verità: Le ‘ndrine mettevano le mani / sulle grandi opere grazie al Pd

Il Mattino: IN VOLO

il Quotidiano del Sud: La rabbia della pancia scioglie il campo largo

Domani: Conte vuol far pace, ma dopo il voto / Ma nel Pd hanno perso la pazienza