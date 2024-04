Cantine Paolini alla 56ª edizione di Vinitaly, dal 14 al 17 aprile 2024

09/04/2024 12:56:00

Dal 14 al 17 aprile, Veronafiere ospita la 56ª edizione di Vinitaly, l'evento enologico di riferimento a livello internazionale. Con la partecipazione di 4.000 aziende da 30 nazioni, Vinitaly si conferma come l'agorà internazionale del wine business.

Tra i protagonisti, da tenere d’occhio ancora una volta c’è Cantine Paolini, eccellenza enologica marsalese con una storia che risale a oltre mezzo secolo fa. La cantina presenterà ai visitatori le nuove annate e offrirà la degustazione dei suoi vini più rappresentativi, tra cui Maleka, Disiu, Etta Focu, Sciavuru e 1508. Gli interessati potranno trovare Cantine Paolini allo stand E/F 51 Hall 2.

La partecipazione di Cantine Paolini alla piazza di Vinitaly sarà certamente foriera di nuove opportunità di business. Ci si aspetta che la presenza in uno degli eventi più prestigiosi nel panorama enologico internazionale non solo consoliderà la sua posizione nel mercato, ma offrirà anche la possibilità di instaurare collaborazioni strategiche e di ampliare la rete di contatti con partner commerciali e distributivi provenienti da tutto il mondo.

Per arricchire l'esperienza dei visitatori, Cantine Paolini ha preparato anche eventi speciali durante Vinitaly. Oltre alle degustazioni guidate dei vini iconici dell'azienda, ci saranno anche incontri con enologi e esperti del settore per approfondire le tecniche di produzione e le caratteristiche sensoriali dei vini proposti.

“La sinergia e lo scambio di idee che caratterizzano Vinitaly da sempre creano un ambiente propizio per esplorare nuovi mercati, far conoscere i propri prodotti e consolidare relazioni commerciali durature”, dice il presidente di Cantine Paolini Gaspare Baiata ,"Vinitaly è per noi un'opportunità straordinaria per condividere la passione e l'arte che mettiamo in ogni bottiglia di vino. Siamo fieri di rappresentare la Sicilia e la sua ricca tradizione vinicola in un evento così prestigioso".

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)