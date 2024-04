I fatti del 9 Aprile: sale la benzina, Meloni alle Europee, l'eclissi del sole

09/04/2024 07:02:00

E' il 9 Aprile 2024: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Per il Vaticano maternità surrogata, aborto, teoria gender e eutanasia sono «gravi violazioni» della dignità umana. Nella dichiarazione «Dignitas infinita» la Santa sede condanna anche la guerra, la povertà, le violenze su migranti e sulle donne

• I prezzi della benzina tornano a sfondare la soglia dei 2,5 euro al litro al servito in autostrada. Rialzo del 4 per cento in una sola settimana. Qui l'articolo su Tp24.

• Oggi in Consiglio dei ministri arriva un documento di economia e finanza «assai asciutto» e un decreto che semplifica successioni e bolli

• Giorgia Meloni annuncerà la sua candidatura alle europee da Pescara. Marina Berlusconi spera che i partiti euroscettici non portino a casa buoni risultati. Mentre il Pd deve vedersela con il ricatto di Conte

• A Bari Alessandro Cataldo e Antonio Donatelli – accusati di aver comprato voti per 50 euro – si dicono estranei ai fatti. Per le comunali a Bari il centrodestra candida il leghista Fabio Romito

• In Piemonte Raffaello Gallo (Pd), figlio di Sasà, rinuncia alla candidatura a governatore. Il padre è accusato di peculato, estorsione e corruzione elettorale. Per lui la Dda ha fatto ricorso contro la decisione del Gip di non concedere i domiciliari

• I giornalisti Repubblica votano la mozione di sfiducia contro Molinari. Motivo? Il direttore ha mandato al macero Centomila copie dell’inserto Affari&finanza due notti fa per sostituire un articolo non gradito all’editore, John Elkann

• L’eclissi totale del Sole è durata quattro minuti





• Per l’attacco di terra su Rafah «c’è una data». Lo ha detto ieri Benjamin Netanyahu. Sui negoziati per la tregua arrivano segni discordanti. Gli Usa dicono di aver avanzato una proposta: sei settimane di tregua e 40 ostaggi da liberare. Ma una fonte di Hamas sostiene che dei 136 ostaggi «circa cento sarebbero morti»

• Arrestato a Fiumicino Ilkhomi Sayrakhmonzoda, un tagiko di 32 anni latitante: è accusato di terrorismo internazionale e di far parte dell’Isis

• Allarme a Zaporižžja. Tre droni hanno colpito la centrale nucleare. Mosca e Kiev come sempre si rimpallano le responsabilità

• L’ex Nar Luigi Ciavardini è stato condannato a tre anni e sette mesi per falsa testimonianza nel processo per la strage di Bologna

• Nel posticipo di Serie A, l’Inter ha battuto l’Udinese per 2 a 1



• Oggi scendono in campo a Montecarlo Musetti e Berrettini

Titoli

Corriere della Sera: Governo, la prova dei conti

la Repubblica: «Madri surrogate da vietare» / Il no del Papa

La Stampa: Giorgetti e il Def al buio / «Aspettiamo le regole Ue»

Il Sole 24 Ore: Imposta di successione e donazioni, / arrivano precompilata e calcoli fai da te

Avvenire: Dignità sopra tutto

Il Messaggero: «Pnrr, serve uno slittamento»

Il Giornale: Cambiano le regole sull’eredità

Leggo: Benzina, fiammata dei prezzi

Qn: Drone sulla centrale, incubo nucleare

Il Fatto: Piantedosi grazia il Pd / dei voti sporchi a Torino

Libero: Utero in affitto e gender / Il Papa bastona il Pd

La Verità: «Le primarie della ’ndrangheta»: / così il sindaco di Torino ha vinto

Il Mattino: Pnrr, l’ipotesi slittamento

il Quotidiano del Sud: Si può ridurre il debito dal 2024

il manifesto: Ritiro / mancino

Domani: Sanità, promesse sulle tasse, pensioni Il Def del governo è un salto nel buio