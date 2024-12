Favigana, l'Uilpa chiede una cerimonia di commemorazione per Giuseppe Barraco 

13/12/2024 16:00:00

La UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia, attraverso il Segretario Generale Gioacchino Veneziano, rinnova l’appello all’Amministrazione Comunale di Favignana affinché venga organizzata una cerimonia commemorativa per Giuseppe Barraco, agente di polizia penitenziaria scomparso tragicamente il 21 dicembre 1990.

Barraco, noto affettuosamente come Peppe Pilotina per la sua dedizione al lavoro, prestava servizio come Nocchiere Motorista presso la Base Navale di Favignana, oggi dismessa. La sera della sua scomparsa, durante una burrasca, decise di aiutare i colleghi nell’assicurare gli ormeggi di una motovedetta del Corpo, nonostante fosse libero dal servizio. Durante le operazioni di ancoraggio perse la vita, compiendo un gesto di grande generosità e coraggio.

Per il suo sacrificio, Giuseppe Barraco è stato insignito postumo della Medaglia d’Argento al Merito Civile nel 1992. La Casa di Reclusione di Favignana porta il suo nome, così come una piazza dell’isola. Recentemente, il 22 marzo 2023, a Volterra, è stata intitolata a Barraco la motovedetta V.3 della Polizia Penitenziaria, un’iniziativa storica che testimonia l’impegno del sindacato per onorare la memoria di questo agente.

“Ogni anno per noi rimane un impegno richiedere una sobria cerimonia a Favignana per ricordare il nostro collega caduto,” dichiara Gioacchino Veneziano. “Non solo per un dovere morale, ma anche per tramandare ai giovani il sacrificio e il valore di Giuseppe Barraco.”

La UILPA sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria di chi ha dato la vita per il proprio lavoro, affinché il ricordo di Barraco rappresenti un esempio di dedizione e altruismo per le nuove generazioni.