I fatti dell'11 Aprile: il disastro di Bargi, patto europeo sulla migrazione, le liste per le Europee

11/04/2024 06:55:00

E' l'11 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Scemano di ora in ora le speranze di trovare vivi i quattro operai dispersi nella centrale idroelettrica di Bargi. Intanto la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro e omicidio colposo. L’Enel però già scarica le responsabilità sui contractors. Oggi a Bologna lo sciopero di Cgil e Uil

• Dopo otto anni di negoziati il Parlamento europeo ha approvato il Patto su migrazione e asilo. Il nuovo accordo è passato con 322 voti a favore e 266 contrari. Fdi, Lega e Forza Italia si spaccano. Contrari Pd, M5s e Avs. Dura la replica di Orbán: «Un altro chiodo nella bara dell’Unione Europea»





• Per le europee Tajani e Salvini puntano sui candidati civici. Meloni sui dirigenti di Fdi. Intanto Pizzarotti, in rotta con Renzi, ha lasciato la presidenza di +Europa per candidarsi con Azione di Calenda

• Nuova bufera giudiziaria in Puglia. Sono finiti ai domiciliari Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale della giunta Emiliano, e il fratello Enzo Pisicchio. L’accusa è di finanziamento illecito ai partiti

• Amadeus è sempre più vicino a lasciare la Rai per passare alla Nove di Discovery

• L’inflazione americana al 3,5 per cento è superiore alle stime. Wall Street chiude in rosso. Miste le Borse europee. Intanto Fitch declassa a negativo l’outlook della Cina

• L’ad di Stellantis Carolos Tavares bolla come fake news le voci sulla dismissione delle attività in Italia. Ma accusa il governo Meloni di voler aprire alle auto cinesi: « Se accadrà, qualcuno sarà responsabile delle nostre decisioni impopolari»

• Le università italiane godono di un’ottima reputazione. In classifica il nostro paese si piazza settimo su scala mondiale, secondo nell’Ue





• Hamas non sa più dove sono gli ostaggi. L’offensiva di terra a Rafah dell’esercito israeliano si fa quindi più vicina. Così come la temuta vendetta di Teheran su Israele. Uccisi in un raid tre dei figli del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh

• A giugno in Svizzera si terrà una conferenza di pace per l’Ucraina. Al tavolo però non siederà la Russia. Ieri Zelens’kyj ha invitato Trump a Kiev

• Dopo cinque anni di processo e gogna mediatica, lo psicoterapeuta Claudio Foti, imputato per il caso Bibbiano, è stato assolto dalla Cassazione con formula piena

• A Montecarlo Sinner e Sonego passano il turno. L’altoatesino, che oggi sfiderà Struff, ha liquidato Korda con un 6-1; 6-2. Sonego scende in campo contro Humbert dopo aver superato Auger-Aliassime (6-4; 7-5)

• Nell’andata dei quarti di finale della Champions il Barcellona batte il Psg 3-2 e l’Atletico Madrid sconfigge il Borussia Dortmund 2 a 1

Titoli

Corriere della Sera: Centrale, giallo sulle cause

la Repubblica: Allarmi inascoltati

La Stampa: «Allarmi inascoltati»

Il Sole 24 Ore: Inflazione Usa oltre le stime (+3,5%) / Più lontano il taglio dei tassi della Fed

Avvenire: Lotta di sicurezza

Il Messaggero: Migranti, le regole della Ue

Il Giornale: Patto sui migranti / in ordine sparso

Leggo: Da Roma a Milano atenei al top

Qn: Il buco nero / del lavoro

Il Fatto: Idea Pd: ridare ai partiti / i finanziamenti pubblici

Libero: Le donne nel recinto

La Verità: Il mafioso amico del Pd andava / alle riunioni col kalashnikov

Il Mattino: Un napoletano tra i dispersi

il Quotidiano del Sud: Non rifacciamo tangentopoli

il manifesto: Selezioni / europee

Domani: Tra Def, Pnrr e morti sul lavoro Meloni e il governo dei rinvii