Cantine Fina “La Stanza del Re” il restyling del loro Chardonnay

Vinitaly 2024 si avvicina e Cantine Fina non potrebbe essere più entusiasta di presentare al mondo del vino le sue ultime creazioni. L'azienda arriva alla fiera con un bagaglio carico di sorprese, pronta a stupire gli amanti del buon bere con un'incredibile serie di novità.

Abbiamo già parlato del lancio della linea "Orizzonti", che comprende tre Cru, di cui due vedranno la luce quest'anno e un terzo Cru è previsto per marzo 2025 (inserire link ad articolo precedente).

Oltre a questo progetto, l’azienda lascia trapelare il lancio del suo rinnovato Chardonnay, ora ribattezzato "La Stanza del Re". La sua nuova veste è un'evoluzione significativa per il rinomato vino bianco dell'azienda, simbolo di raffinatezza e qualità.

Il nome "La Stanza del Re" è un omaggio alla sontuosa stanza di Re Ruggero, custodita all’interno del Palazzo dei Normanni a Palermo, dove un magnifico mosaico dorato ha ispirato il logo distintivo di Cantine Fina. Questa scelta evocativa sottolinea l'attenzione dell'azienda alla tradizione e alla storia della Sicilia, radici profonde che permeano ogni bottiglia di vino prodotta.

Le caratteristiche organolettiche e sensoriali di "La Stanza del Re" sono memorabili. Prodotto da vitigni coltivati sulle colline a nord di Marsala, in un territorio baciato da un clima mite e marino, Il vino si presenta con un colore giallo paglierino intenso e un profumo avvolgente, impreziosito da note di vaniglia e frutta matura, con accenni di cedro ed albicocca. Al palato, si distingue per la sua morbidezza, ricchezza e persistenza, con un gusto caldo ed elegante che lascia un'impronta indelebile.

L'abbinamento gastronomico per "La Stanza del Re" è altrettanto affascinante, sposando alla perfezione piatti di mare come tartare di tonno o pesce spada, zuppe di pesce, ma anche carni bianche e formaggi di media stagionatura. Questa versatilità lo rende un compagno ideale per una grande varietà di piatti e momenti conviviali. Non resta che provarlo.

Per ulteriori informazioni su "La Stanza del Re" e le altre eccellenze di Cantine Fina, visita il sito www.cantinefina.it

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)