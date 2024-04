Celebrata la "Giornata del Mare" a Trapani, Marsala e le altre città della provincia. Il video

12/04/2024 15:30:00

La Capitaneria di Porto di Trapani, in occasione della "Giornata del Mare e della Cultura Marinara" che si celebra ogni anno l'11 aprile, ha organizzato una serie di attività ed eventi in tutti gli Uffici marittimi della provincia. L'obiettivo era quello di sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale.

Iniziative simili si sono svolte su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 13.000 studenti in circa 200 eventi. A Trapani, i militari della Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi di Pantelleria, Marsala, Favignana, Marettimo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo hanno incontrato gli studenti di istituti d'istruzione primaria e secondaria.

Incontri per conoscere e amare il mare - Gli incontri sono stati un'occasione per far conoscere ai giovani la storia e la cultura del mare, le sue tradizioni e la sua importanza per l'ambiente. Attraverso narrazioni, approfondimenti e attività, i militari hanno trasmesso ai ragazzi la passione per il mare e l'importanza di preservarlo.

Un ponte tra generazioni - Gli incontri hanno avuto anche l'obiettivo di creare un ponte tra generazioni diverse, trasmettendo ai giovani le conoscenze e le abilità legate al mare che si tramandano da secoli. In un'epoca di crescente consapevolezza ambientale, è fondamentale educare i giovani a un uso sostenibile del mare e a un rispetto per la sua fragilità.

Attività per un futuro più sostenibile - Oltre agli incontri informativi, sono state organizzate anche attività pratiche per coinvolgere attivamente i giovani. Queste attività hanno avuto l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di adottare comportamenti ecologicamente virtuosi e di proteggere gli ecosistemi marini.

La "Giornata del Mare" a Trapani - L'iniziativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha avuto un grande successo, contribuendo a diffondere la cultura del mare tra le nuove generazioni. La "Giornata del Mare" è un'occasione importante per riflettere sull'importanza del mare per il nostro pianeta e per impegnarci a tutelarlo per le generazioni future.



La Giornata del Mare a Marsala - Lo stabilimento balneare Lido Marina ha visto la partecipazione del personale e di un mezzo della Guardia Costiera di Marsala, della Fondazione Marevivo, di unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio – Sicilia, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Marsala e grazie alla partecipazione di alcuni privati.

Si è svolta un’attività di valorizzazione del mare e del litorale, di condivisione della cultura marinaresca e del rispetto della risorsa marina. I partecipanti sono stati gli alunni dell’Istituto Asta – Radice, coinvolti attivamente nella tutela ambientale del

litorale marsalese, con una pulizia della spiaggia da rifiuti di vario genere, che hanno anche assistito ad un’esercitazione che ha visto l’impiego dei cani da salvataggio della S.I.C.S. Sicilia. Gli alunni nel corso della mattinata sono stati coordinati nell’apprendimento di nozioni generali di cultura marinaresca con nodi e nozioni, avendo anche modo di ammirare l’esposizione di alcune opere, dell’artista marsalese Rossana Pomilia che denuncia con l’arte la presenza di rifiuti incivilmente abbandonati

sul pubblico demanio marittimo. L’iniziativa organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale del Mare, è l’incontro conclusivo di un progetto iniziato durante l’anno scolastico, in cui sono state affrontate tematiche ambientali vicine al territorio, sensibilizzando le nuove generazioni al rafforzamento della propria responsabilità ambientale e della propria identità come “cittadini del mare”.