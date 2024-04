Sabato a Castelvetrano, conferenza stampa di Alfano e assemblea provinciale dei 5 Stelle

12/04/2024 17:10:00

Il sindaco Enzo Alfano sarà insieme ad alcuni deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle, in una conferenza stampa indetta per le 17,30 di sabato 13 aprile presso la sede istituzionale del Palazzo di Città, in Piazza Umberto I, al secondo piano. Sarà l’occasione per ufficializzare la sua candidatura per le prossime amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno a Castelvetrano.

Subito dopo, alle 18,30, è prevista l’assemblea provinciale del M5S, che si terrà presso il salone del locale “Area 14, in via caduti di Nassyria n 3. Insieme agli iscritti ci saranno anche il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione, i coordinatori dei gruppi territoriali, i consiglieri comunali e la deputata regionale Cristina Ciminnisi. Si parlerà dell’organizzazione del Movimento, delle prossime elezioni europee e di quelle amministrative a Castelvetrano, Mazara del Vallo e Salemi.