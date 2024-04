Erice. Ruggero Messina verso la presidenza del Consiglio comunale

13/04/2024 12:39:00

Ruggero Messina verso la presidenza del Consiglio Comunale di Erice, dopo la scomparsa di Luigi Nacci.

La maggioranza sembra aver trovato la quadra, dopo settimana di confronto, sull'elezione del successore di Nacci.

Lo scranno sarà quindi targato Pd, Messina è infatti capogruppo dem in consiglio comunale. Oggi pomeriggio si riunirà il consiglio comunale per votare il presidente e, se non ci saranno colpi di scena, la maggioranza andrà su Messina. Una delle ipotesi alternative era invece quella che vedeva Sofia Messina, nuova consigliera entrata in quota Udc, ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale. Ma l'inesperienza della giovane consigliera ha suscitato non poche perplessità. Anche altri consiglieri ambivano alla seconda carica della città.

Pare che sia intervenuto anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, a mettere d'accordo tutti.