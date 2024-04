I Giovani Dem della provincia di Trapani a Bruxelles con Bartolo

14/04/2024 11:00:00

Una delegazione del Partito Democratico e dei Giovani Democratici della provincia di Trapani è stata ospitata dall’Eurodeputato On. Pietro Bartolo a Bruxelles insieme a tanti giovani e amministratori provenienti da tutta la Sicilia in una settimana di decisioni importanti per il futuro dell’Europa. Il 10 aprile scorso, infatti, a Bruxelles si è votato il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo dell’Unione Europea.

“Non è questa la riforma che volevamo – dichiara l’On. Pietro Bartolo – e soprattutto non è questa la risposta adeguata a chi cerca protezione in Europa. Una riforma che non corregge le iniquità del passato ma che al contrario maschera la solidarietà con politiche di prevenzione e repressione nel tentativo disperato di difendere la fortezza Europa. Questa riforma legalizzerà la negazione dei diritti in Europa. Renderà normale l’uso arbitrario della detenzione, anche per minori. Faciliterà i respingimenti in paesi “cosiddetti” sicuri. Renderà più difficoltosa l’attività di ricerca e soccorso in mare e colpirà l’operato di tante ONG che dovranno difendersi dall’accusa di strumentalizzazione. Voglio dirlo chiaramente: questo Patto non dà soluzioni e rischia solo di esacerbare i conflitti esternalizzando le frontiere europee. Ho lavorato una vita per garantire i diritti di chi cerca protezione in Europa. Non intendo rinunciarvi e non dovrebbe farlo nessuno in quest’aula. Si può negoziare su tutto, non sull’umanità”.

“Una grande esperienza formativa per i Giovani Democratici – afferma il Segretario dei GD Marsala Riccardo Patti – che hanno avuto modo di rapportarsi con le altre realtà europee. Grazie all’On. Pietro Bartolo per l’ospitalità, per la sensibilità e per la modestia con cui svolge il proprio mandato rappresentandoci dignitosamente in Europa”.