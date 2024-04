Guerra in Medio Oriente, basi siciliane in allerta

15/04/2024 20:10:00

La Sicilia è al centro del Mediterraneo ed è sede di basi militari e il coinvolgimento di queste dipenderà da come gli scenari evolveranno in Medio Oriente.

Gli schieramenti Usa nel Mediterraneo da tempo sono in allerta per essere impiegati in volo in 15 minuti di tempo. Il livello di allarme si mantiene elevato dopo l'attacco di risposta dell'Iran contro Israele.

In uno scenario dagli sviluppi imprevedibili, rivestono un ruolo strategico le basi militari presenti in Sicilia, tra le quali quella NATO di Sigonella, principale hub della Marina statunitense, dove sono di stanza i droni spia Global Hawk essenziali per le missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione e i droni d'attacco Reaper.

Fonti interne dell'aeronautica di Sigonella confermano che si sta monitorando con grande attenzione l'evolversi del conflitto che potrebbe riservare una esclation di rappresaglie gravi e pericolose, in un crescendo di scontri in Medio Oriente senza precedenti nella storia.