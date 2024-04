Gira gli ospedali d'Italia per ricoveri ed esami gratuiti. Denunciato in Sicilia

16/04/2024 17:23:00

Un uomo di 55 anni, originario del Veneto, è stato denunciato a Catania per sostituzione di persona. L'accusa: aver finto di essere malato per ottenere visite mediche e ricoveri ospedalieri gratuiti in diverse città italiane.

Le indagini sono partite dall'ultimo ricovero dell'uomo, avvenuto all'ospedale di Caltagirone. Lì, fingendo sintomi inesistenti, era stato ricoverato nel reparto di neurologia sotto un falso nome. Tuttavia, un medico lo ha riconosciuto come un paziente che, nell'ottobre del 2023, si era presentato al pronto soccorso di un altro ospedale, sempre con un nome falso e ottenendo anche in quel caso il ricovero.

Scoperto, l'uomo è fuggito, ma è stato rintracciato e denunciato. Ora rischia un anno di carcere.

Le indagini dei poliziotti di Catania hanno rivelato che l'uomo era già stato denunciato per lo stesso reato in altre città italiane, tra cui Venezia, Cremona, Parma, Grosseto e Chieti. In tutti i casi, si era registrato con false generalità per ottenere prestazioni sanitarie gratuite.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, a causa di un'eccessiva preoccupazione per la propria salute, si recava ogni mese in ospedali di diverse città italiane, fingendo di essere malato per sottoporsi a esami clinici e ottenere consulenze mediche gratuite. Il reato di sostituzione di persona, in caso di condanna, prevede la pena di un anno di reclusione.