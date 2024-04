Nuova apertura del Ristorante A Due Passi dal Mare con lo chef Impiccichè Francesco

16/04/2024 13:14:00

Lo chef Impiccichè Francesco inaugura la nuova attività e non vede l’ora di deliziare tutti i suoi clienti con un menu alla carta tutto da scoprire! Il panorama mozzafiato renderà la vostra esperienza indimenticabile!

Francesco Impiccichè, classe 1991, a 10 anni poco più che un bambino , si avventura già tra i fornelli del ristorante dello zio, un’abitudine diventata un vero e proprio lavoro qualche anno dopo. Il momento cruciale per la carriera di Francesco arriva a 24 anni, con la possibilità di frequentare la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina italiana di Gualtiero Marchesi. Un’esperienza di altissimo livello formativo che gli regala l’opportunità di incontrare e fare pratica con i grandi della cucina del Bel Paese. Francesco si pone come obiettivo quello di valorizzare al meglio le materie prime della sua terra, la Sicilia, lasciar affiorare tutto il sapore e il suo amore per il Mediterraneo.

Il Ristorante A due Passi dal Mare vi aspetta tutti i giorni pranzo e cena, nei pressi del piccolo borgo marinaro di torre Sibiliana, che si affaccia sulle acque della spiaggia del Biscione, lungo la costa che va da Marsala fino a Petrosino.

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)