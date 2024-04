Resta incastrato tra l'ascensore e la porta di un piano e muore

18/04/2024 22:40:00

Un tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio ad Aci Sant'Antonio, dove un manutentore di 31 anni ha perso la vita mentre lavorava all'interno di un ascensore.

L'uomo, rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano in un palazzo di via Marchese di Casalotto, non ha avuto scampo. I vigili del fuoco, allertati sul posto, hanno tentato di soccorrerlo, ma quando lo hanno estratto dall'ascensore non hanno potuto che constatarne il decesso.

All'interno della cabina, i pompieri hanno trovato una donna in stato di shock, probabilmente una collega del manutentore o una residente del palazzo. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando Territoriale di Catania per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.