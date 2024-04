Riconoscimento di eccellenza all'Azienda Agricola Mazzara da 5StarWines al Vinitaly

18/04/2024 09:00:00

La prestigiosa selezione enologica 5StarWines, organizzata da Veronafiere e Vinitaly in collaborazione con Assoenologi, con una giuria internazionale di wine professional e una sezione specificatamente dedicata ai vini biologici e biodinamici (Wine Without Walls) ha conferito un riconoscimento di eccellenza all'Azienda Agricola Mazzara Anna di Buseto Palizzolo con un attestato ufficiale per lo Chardonnay Amico Sicilia Doc 2023 e diploma per il Syrah Amico Sicilia Doc Biologico 2021 che entra così di diritto nella lista dei vini selezionati per la guida 5StarWines - the Book 2025, in cui vengono annoverati i vini che hanno avuto una valutazione pari o superiore a 90/100. La guida funge da garanzia di qualità per i vini in essa contenuti e certifica il loro valore sul mercato globale.

I vini che hanno partecipato alla degustazione di Veronafiere sono oltre 2300 e i produttori di quelli selezionati saranno premiati con tanto di diploma al Vinitaly.

Le parole del manager aziendale Mario Amico: "Un premio inaspettato che ci riempie di gioia. La qualità dei nostri vini è stata apprezzata fin da subito dai consumatori, ma essere apprezzata da giudici professionali in una selezione di vini internazionale ed essere invitati a ritirare il premio direttamente al Vinitaly credo sia una delle soddisfazioni più grandi che si possa ricevere in ambito enologico. Questo ci inorgoglisce, ci gratifica per il lavoro svolto finora e ci spronerà a fare ancora meglio. Che non sia un traguardo ma un punto di partenza”.

