La Lega, i politici indagati e la mafia. Per Feltri la colpa è ... della Sicilia

19/04/2024 18:16:00

Vittorio Feltri ne ha detta un'altra delle sue. "E' ovvio che la Lega, stando in Sicilia, diventi un po' mafiosa. E' il luogo che determina i comportamenti". Questa incredibile ed ignorante affermazione è stata fatta dal giornalista su La7.

Feltri commenta con queste parole l'indagine che riguarda Luca Sammartino, vice presidente della Regione in quota Salvini, indagato per voto di scambio all'ombra della mafia catanese.

"Il fatto che la mafia domini da secoli in Sicilia fa sì che non ci si debba sorprendere di nulla, neanche che la Lega diventi un po' mafiosa. È il luogo che determina i comportamenti delle persone" ha detto, con l'esattezza.

In realtà la mafia non domina "da secoli" in Sicilia, va ricordato a Feltri. Stendiamo un velo pietoso sul resto, e ricordiamo all'autore dell'infelice frase, che in Sicilia è nata la mafia ma è nata soprattutto l'antimafia (cosa che magari molti politici e giornaliti del nord ancora devono scoprire ...).