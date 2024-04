Al via l'Earth Day 2024. 600 eventi tra cultura, sport, scienza e solidarietà

20/04/2024 09:38:00

Dal 18 al 22 aprile si tengono una serie di appuntamenti in occasione dell’Earth Day. Si parla di Ambiente, Pace, Giovani, Innovazione. A Villa Borghese a Roma, come ogni anno, viene allestito il Villaggio per la Terra, con 600 eventi di cultura, sport, scienza e solidarietà.

Gli studenti negli Stati Generali dell’Ambiente, a Roma e Torino, produrranno un documento destinato ai ministri del G7 Clima, Ambiente ed Energia. Nella giornata di ieri “La Canzone della Terra” è stata al Villaggio per la Terra, la pellicola, nelle sale dal 15 aprile, è una profonda riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

Duante queste giornate di approfondimenti occhi puntati sul bracconaggio: gli animali selvatici sono “beni indisponibili dello Stato”, esattamente come altri beni naturali, culturali e artistici. Abbattere o catturare animali, al di fuori di ciò che è consentito dalla legge, è dunque un reato equiparabile al furto e implica sanzioni penali che, nei casi peggiori possono portare all’arresto.

Così è bracconaggio cacciare oltre i limiti della stagione venatoria o nei giorni vietati, abbattere, catturare o detenere specie protette come il lupo, l’orso o gli uccelli rapaci; cacciare nei parchi nazionali e nelle riserve naturali; praticare l’uccellagione, cioè la cattura di uccelli selvatici; sparare con armi vietate, o da automobili e barche.

Secondo le stime del WWF: nel mondo 7000 specie animali rischiano l’estinzione a causa del solo bracconaggio, nel nostro Paese sono oltre 8 milioni gli animali protetti uccisi.

L’attività anti bracconaggio viene esercitata dal “Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari” dell’Arma dei Carabinieri, si occupano della tutela del patrimonio naturale.

Inoltre c’è il Raggruppamento Carabinieri CITES, che dispone di un Reparto Operativo, la SOARDA (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali), specializzato nell’anti bracconaggio e nella tutela degli animali.

Largo ai giovani in “Youth4Climate”, progetti presentati da giovani di tutto il mondo per affrontare la crisi climatica.

Un investimento umano fondamentale e una occasione di confronto e ascolto, così sarà possibile incidere sui cambiamenti climatici, passando dalla protesta alla proposta, con impegno diretto.