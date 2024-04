I fatti del 20 Aprile 2024: bombe in Iraq, il voto in Basilicata, nuovi aiuti per Kiev

20/04/2024 07:23:00

E' il 20 Aprile 2024. Vediamo i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Attaccata, nella notte, una base militare filo-iraniana in Iraq. Stando alla Cnn Israele non sarebbe coinvolto. Ma la milizia, convinta del contrario, ha lanciato droni contro «un obiettivo vitale» a Eliat, nel Sud di Israele. Intanto Teheran ha fatto sapere che non risponderà alla rappresaglia di ieri mattina

• Da domani si vota per le regionali in Basilicata. I 570 mila elettori dovranno scegliere tra il governatore uscente Vito Bardi (centrodestra), Piero Marrese (centrosinistra) e l’outsider Eustachio Follia (Volt). Ad assistere ai comizi di chiusura solo i militanti dei partiti. Mancano i cittadini.





• La Commissione Ue ha bacchettato il governo per la norma sui pro-vita nei consultori perché «non ha alcun legame con il Pnrr». Bruxelles però non ha alcun potere per intervenire. Il centrosinistra promette battaglie e scioperi

• Il governatore Emiliano avrebbe avvisato dell’inchiesta il suo ex assessore Pisicchio, oggi ai domiciliari. Poco prima dell’arresto gli avrebbe inviato un messaggio per chiedergli di dimettersi. I pm indagano

• Dopo sette anni e tre milioni di euro spesi per le indagini tutti gli imputati del caso Iuventa sono stati assolti. I famigerati taxi del mare non esistevano. Qui l'articolo di Tp24.





• L’Ue vuole salvare i giovani dalla Brexit. La commissione ieri ha presentato al Regno Unito una bozza di accordo per facilitare la circolazione degli under 30 tra Unione e Uk

• L’Italia è pronta a firmare un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, ma ha gli arsenali pressoché vuoti. L’unico Samp-T disponibile dovrebbe servire a proteggere il G7 dei capi di Stato a giugno. Oggi il Congresso Usa decide sullo sblocco del pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari, di cui 60 destinati all’Ucraina

• Due polacchi sono stati arrestati per l’aggressione di marzo a Leonid Volkov, braccio destro di Aleksej Naval’nyj. Assoldati da un bielorusso – che lavora per i russi – avrebbero dovuto ucciderlo

• Dopo quattro giorni e oltre cento colloqui, il tribunale di Manhattan ha scelto la giuria di 12 persone che dovrà giudicare Donald Trump nel processo sui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Fuori dal tribunale un uomo si è dato fuoco.

• Nell’anticipo del 33° turno di campionato, a Cagliari la Juve ha pareggiato in rimonta 2 a 2. A Marassi, la Lazio ha battuto il Genoa 1 a 0

• All’Atp 500 di Barcellona Matteo Arnaldi è stato sconfitto ai quarti di finale dal norvegese Ruud (6-4, 6-3)

Titoli

Corriere della Sera: Israele attacca l’Iran ma non forza

la Repubblica: Ue, via l’aborto dal Pnrr

La Stampa: Aborto, l’Ue contro l’Italia / «Norme estranee al Pnrr»

Il Sole 24 Ore: Fmi: Italia, Francia e Belgio sono / sorvegliati speciali sul debito pubblico

Avvenire: Naufragio di un teorema

Il Messaggero: Iran, la tregua dopo l’attacco

Il Giornale: Così Emiliano avvisò / l’assessore indagato

Qn: Europee, corsa finale per le candidature

Il Fatto: Kiev&Nato: «Nuove armi» / Meloni studia il 9° decreto

Libero: Emiliano deve dimettersi

La Verità: «Emiliano ha mentito sull’inchiesta» / La Puglia travolge Conte e la Schlein

Il Mattino: Israele, raid a bassa intensità

il Quotidiano del Sud: Locomotiva europea del Mediterraneo

il manifesto: L’arma / del relitto

Domani: Il contrattacco “morbido” di Israele Sull’Iran Biden piega Netanyahu