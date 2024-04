Mazara, il Pastificio Gallo accoglie il Sindaco Salvatore Quinci

20/04/2024 09:00:00

Il Pastificio Gallo, leader nella produzione di pasta a livello mondiale, ha ospitato ieri il Sindaco Salvatore Quinci presso i suoi stabilimenti di Mazara del Vallo, in Via Einstein n. 3. Ad accoglierlo c’erano, Calogero e Vito Gallo, l’amministratore pro-tempore unico Sonia Gallo, che insieme al responsabile commerciale Pietro Stallone, hanno guidato il Sindaco nei vari processi produttivi, in compagnia di Giuseppe Gilante che ha illustrato i reparti.

Il primo cittadino di Mazara ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino le operazioni giornaliere del pastificio, i processi produttivi all'avanguardia e le iniziative sostenibili adottate dall'azienda per promuovere un'industria alimentare responsabile.

"È stato un onore accogliere il Sindaco Quinci nei nostri stabilimenti" ha dichiarato il responsabile commerciale estero Pietro Stallone che ha sottolineato gli impegni presi nel promuovere all’estero il Made in Sicily in un momento di forte crisi dove i prodotti siciliani hanno un grosso appeal. "Questa visita rappresenta un importante riconoscimento del duro lavoro e dell'impegno che il nostro team dedica ogni giorno alla qualità e all'innovazione", continua Pietro Stallone.

Durante il tour, il Sindaco ha potuto assistere alle varie fasi della produzione della pasta, dalla selezione delle migliori semole sotto l’attento occhio del Sig. Calogero in collaborazione con la famiglia e fino al confezionamento finale del prodotto. L'attenzione del Pastificio Gallo per la sostenibilità è stata evidenziata attraverso l'introduzione delle più recenti tecnologie volte a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni produttive.

Il Sindaco Quinci ha espresso grande apprezzamento per l'impegno del Pastificio Gallo nel mantenere elevati standard di produzione, contribuendo significativamente all'economia locale. "Imprese come queste dimostrano come sia possibile coniugare innovazione e tradizione, qualità e sostenibilità. Sono queste le realtà che fanno grande Mazara del Vallo e ne promuovono il nome in Italia e all'estero", ha commentato il Sindaco.

Questa visita sottolinea l'importanza della collaborazione tra le amministrazioni locali e le aziende del territorio per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Il Pastificio Gallo si conferma così non solo come un punto di riferimento nell'industria alimentare, ma anche come un attore attivo e responsabile nella comunità di Mazara del Vallo".

