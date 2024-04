A Mazara l'incontro "La patente edile a crediti"

21/04/2024 13:00:00

Martedì 23 aprile alle ore 16,30 presso il Civic Center di Mazara del Vallo (via Vittorio Veneto n. 201) si terrà l’incontro "La patente edile a crediti - costruire in sicurezza con la I.A.".

L’evento è organizzato da FonARCom ed Antemar (in qualità di ente preposto alla formazione), patrocinato da CIFA Trapani, UNPI Sicilia, EPAR e dal Comune di Mazara del Vallo, in collaborazione con “Concordia et Ius” (Organismo di Conciliazione), gli Ordini professionali (con la possibilità di acquisizione di crediti formativi) dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala, degli Avvocati Di Marsala, e del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Trapani. Il parterre di partecipanti include gli ordini professionali (avvocati, consulenti, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti) della provincia di Trapani e rappresentanti delle sedi territoriali di INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, NIL ed ASP di Trapani.

Ecco il programma degli interventi

Saluti istituzionali:

-Salvatore Quinci -Sindaco di Mazara del Vallo

- Ivan Randazzo - Segretario provinciale Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani

- Giuseppe Spada - Presiedente Ordine Avvocati di Marsala

-Ignazio Urso - Presidente Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Marsala

-Gaspare Ingargiola -Presidente CIFA Trapani e Segretario Regionale UNPI

Relatori:

-Nicola Gucciardi - Ingegnere ASP Trapani. "Monitoraggio e valutazione sugli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro"

-Salvatore Di Fina, Maresciallo Capo dei Carabinieri, Comandante NIL Trapani. "Irregolarità per lavoro nero e incidenza sulla sicurezza in ambienti di Lavoro"- "Cenni introduttivi sulla cd Patente a Punti"

-Filippo Inzirillo, Avvocato. "Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19-Cosa cambia per le imprese edili"

Mario Bosco, Ingegnere INAIL Trapani. "Indagini statistiche sull'infortunistica nel territorio. Prevenzione per la sicurezza in ambienti di lavoro"

Gianni Gruttadauria, Responsabile Nazionale Promozione FONARCOM. "Sinergie e vantaggi per le aziende del territorio della formazione continua finanziata"

Conclusioni: Andrea Cafà, Presidente CIFA Italia e Fondo FONARCOM