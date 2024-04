Trapani, cambia la maggioranza di Tranchida

Guerra e clima, a Marsala la consigliera Genna sta in ansia ...

Non sono tempi facili. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, l'incertezza del cambiamento climatico, non ci fanno dormire sonni tranquilli. Per fortuna che c'è la consigliera comunale di Marsala, Rosanna Genna. Giocando d'anticipo con...