Luciano Dado da Mazara conquista il quinto posto al Campionato Mondiale di Pizza

24/04/2024 15:16:00

Il pizzaiolo mazarese Luciano Dado continua a brillare nel panorama mondiale della pizza, conquistando il quinto posto al 31° Campionato del Mondo di Pizza, svoltosi a Parma dal 9 all'11 aprile.

Dopo la vittoria dello scorso anno a Rimini nella categoria "pizza a sorpresa", Dado ha deciso di cimentarsi quest'anno nella categoria più ambita e difficile, quella della "pizza classica".

La sua creazione, battezzata "Armonia degli opposti", ha conquistato i palati dei giudici, posizionandosi tra le cinque pizze più buone al mondo su oltre 500 partecipanti.

L'impasto, indiretto al 50% di biga con un'idratazione del 72%, è stato realizzato con il 20% di farina Maiorca. Gli ingredienti, sapientemente bilanciati, raccontano la Sicilia: salsa di datterino giallo ragusano cotto a bassa temperatura, fior di latte siciliano, pancetta coppata piacentina IGP, fonduta di Grana Padano 15 mesi, nocciole tostate piemontesi IGP, cioccolato di Modica aromatizzato al basilico e foglie di basilico fritto.

"Non posso che essere orgoglioso di essere siciliano e mazarese, e di essere tra i 5 migliori pizzaioli al mondo a soli 5 punti dal terzo posto nella categoria pizza classica", ha dichiarato Dado. "È stato un traguardo difficile, ma la mia tenacia e la mia forza mi hanno sostenuto. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai patron della mia pizzeria "Vizi da Re", Paolo Torrente e Emmanuele Ciaccio, che credono in me in maniera straordinaria."

Il successo di Dado rappresenta un'ulteriore conferma dell'eccellenza della pizza siciliana e del talento dei suoi pizzaioli. La sua "Armonia degli opposti" è un inno alla tradizione e all'innovazione, un connubio di sapori che ha conquistato la giuria del Campionato del Mondo di Pizza.