Marsala, domenica in piazza della Repubblica la "Giornata per la Pace"

24/04/2024 22:20:00

Per la Pace. Da oltre due anni la comunità internazionale ha iniziato a convivere con la guerra in Ucraina che avrebbe avuto ripercussione per tutto l'occidente e soprattutto l'Europa. Sei mesi orsono si è aggiunta quella in Palestina, dopo il vile attentato e il massacro compiuto da Hamas su civili inermi israeliani. Non sono le uniche due, ma se ne sommano altre 57.

Esiste una classificazione piuttosto utilizzata - anche se poco indicativa - che suddivide le guerre sul critero del numero di persone che muoiono ogni anno. Sono considerate quelle maggiori se superano le diecimila anime e sono: la civile in Myanmar, dello Yemen, Afghanistan, del Tigray in Etiopia e la Guerra russo-ucraina e di Gaza.

Come già fatto per il Kurdistan turco con la partecipazione dell'allora vescovo di Mazara Domenico Mogavero, la Rete dei Numeri Pari composta da: Libera antimafia, Amici del Terzo Mondo, Arché e Finestre sul Mondo ha organizzato un sit in ossequio alla filosofia Ghandiana del digiuno e delle preghiere, a prescindere dal credo, anche agnostico ed ateo, per dare un segnale ai potenti del mondo.

Ognuno portando la sua sediolina, Salvatore Inguì, Enzo Zerilli e Tiziana Morana perdoneranno l'ilarità la mia è elettrica comunque inquinante, praticando il digiuno la preghiera o la condivisione di riflessioni, con il fine di praticare tentativi di pace, anche in un microcosmo. L'appuntamento è domenica 28 aprile 2024, dalle ore 08.00 alle 20.00 piazza della Repubblica - Loggia - Marsala, giornata di digiuno, di preghiera, di poesia per la PACE.

Vittorio Alfieri