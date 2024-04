Domenica 28 aprile la Maratonina del Vino Città di Marsala

24/04/2024 16:13:00

Sono centinaia anche quest’anno gli iscritti che domenica si presenteranno al via della Maratonina del Vino Città di Marsala, quarta prova del Grand Prix Sicilia di mezze maratone e inserita nel calendario nazionale Fidal. La vicinanza temporale alla festività del 25 aprile ha spinto molti a unire la partecipazione alla corsa a una breve vacanza nell’accogliente città lilibetana. Per gli organizzatori della prova, alla sua nona edizione e quindi alle porte del decennale che verrà festeggiato nel 2025, è la conferma di quanto la gara sia attesa e sia diventata un riferimento per tutta l’atletica italiana. Le adesioni affluiscono di ora in ora e fra i big più attesi hanno già dato la loro adesione Federico Casati, atleta lombardo del DK Runners Milano e Michele Galfano della società organizzatrice Pol.Marsala Doc, rispettivamente secondo e terzo lo scorso anno, come anche il forte Pietro Palladino del Team Ingargiola. Non mancherà Vito Massimo Catania, il maratoneta vincitore di tante classiche regionali che da qualche tempo preferisce correre accompagnando un atleta diversamente abile con la sua carrozzella. Si gareggerà sul percorso ormai consolidato nel tempo, il circuito cittadino di poco più di 7 km da percorrere tre volte, disegnato prevalentemente sul lungomare con lo sguardo sempre rivolto verso le Isole Egadi. Un tracciato scorrevole e senza asperità, dove una forte incidenza come sempre potrà averla il vento e la sua direzione. Partendo dal Lungomare Mediterraneo, di fronte al Monumento, si passa per via Colonnello Maltese, Piazza Piemonte e Lombardo, via Mario Nuccio, via Mazzini, piazza del Popolo, via Vespri, piazza Mameli, via Sibilla, viale Isonzo, piazza della Vittoria, via Cesare Battisti, via Isolato Egadi, via Capitano Falco, via Lungomare Salinella dov’è il giro di boa, via Lungomare Salinella, via Capitano Falco e di nuovo al Lungomare Mediterraneo.Epicentro della corsa sarà il Monumento ai Mille, sul Lungomare Mediterraneo proprio nel centro della città, dove verrà dato il via alle ore 9:30 e che sarà anche sede dell’arrivo e delle premiazioni, che riguarderanno i vincitori assoluti, i primi 3 di ogni categoria e la società con il maggior numero di iscritti alla gara. I vincitori riceveranno anche l’iscrizione gratuita alla Maratona di Torino del prossimo autunno.Il ritiro di pettorale e del ricchissimo pacco gara è previsto sabato dalle 15:00 alle 18:30 presso l’Ouverture della Cantina Pellegrino in Lungomare Salinella e per chi vorrà (e saranno in tanti…) saranno disponibili visite guidate delle Cantine Storiche, prenotando al sito www.carlopellegrino.it Sempre in tema di visite, il Museo Archeologico Lilibeo ha previsto l’ingresso ridotto (3,50 euro) per corridori e familiari nel weekend di gara. E queste sono solo due delle attrattive offerte dal fine settimana da dedicare alla corsa ma non solo. (Foto edizione 2023)

Per informazioni: Asd Marsala Doc, tel. 339.7437768, http://asdmarsaladoc.jimdo.com, https://www.facebook.com/profile.php?id=100086015577362