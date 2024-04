Marsala. Lo Curto: "Grillo inaffidabile. La nuova giunta è già un fallimento"

29/04/2024 06:00:00

Eleonora Lo Curto, terza giunta per il sindaco Grillo a Marsala. Che fase si apre per i cittadini?



La terza Giunta Grillo non cambierà assolutamente il sentimento dei cittadini nei confronti del sindaco e soprattutto non determinerà nulla di più rispetto a ciò che ha connotato questa amministrazione. E' singolare che lo stesso Grillo certifichi il suo fallimento con le dichiarazioni rese in conferenza stampa e che abbia totalmente perduto ogni credibilità sulla capacità di un concreto rilancio dell'azione di governo.In sintesi a questo rilancio annunciato più volte non crede più nessuno.E' del tutto evidente che al di là degli annunci non c'è mai stato un progetto, un'idea , una visione di ciò che doveva essere la nostra Città. Grillo non è stato,non è e non sarà mai il leader di una coalizione, ha vinto solo per l'effetto di trascinamento delle liste, ha tradito gli alleati, è inadeguato al ruolo e politicamente inaffidabile.

Lo scontro che si è aperto all’interno di FI coinvolge anche gli altri partiti di centrodestra?

Lo scontro che si è aperto in FI è la desolante espressione di ciò a cui si è ridotta certa pseudopolitica, quella che è fatta di convenienze,di opportunismi, di cinismo etico e di squallido qualunquismo. E' quella falsa e ipocrita finzione con cui si tenta di giustificare qualunque scelta e che viene anche tanto disprezzata dai cittadini.Dispiace molto constatare che a Marsala FI si sia ridotta a questo teatrino di ondivaghe posizioni. E' ovvio che questo spettacolo non piace a nessuno e soprattutto non piace l'assenza di coerenza tra il dire e il fare anche dell'On. Pellegrino..Ma anche di questo parte della responsabilità è del Sindaco che prima mette in campo Sturiano alle regionali per far fuori i Deputati che lo hanno eletto e dopo essere stato solennemente bocciato, fa di Sturiano il "Cavallo di Troia" dentro FI per cercare alleati nel Centro Destra e garantirsi la ricandidatura. Rincresce che di tutto ciò l'On. Pellegrino non abbia chiarezza.

C’è una remota possibilità che il centrodestra si ricompatti sulla figura del sindaco Grillo?

Escludo la possibilità che il centrodestra si ricompatti su Grillo, a Marsala vale il detto che "è più facile che piovano cassatedde." Lo dico convintamente perché al di là delle attuali posizioni di FDI, non condivise dall'On. Bica, persino Pellegrino che lo sostiene, sebbene non rappresenti il partito di FI che si è espresso attraverso il Coordinatore Provinciale On. Scilla e attraverso il Coordinatore Regionale Caruso, non prende impegni per il futuro.Gli altri partiti e movimenti che hanno sostenuto Grillo in più occasioni hanno ribadito il loro secco no ai vari e direi umilianti tentativi esperiti da Grillo di trovare un'intesa.

Scilla-Pellegrino-Sturiano, si è fatta una idea di questa nuova prospettiva azzurra?



Scilla rappresenta il partito e la sua voce piaccia o non piaccia a Sturiano e Pellegrino è la stessa di Marcello Caruso che ha ribadito che FI a Marsala è all'opposizione di Grillo.Ero presente al Congresso Provinciale e nel corso del mio intervento ho chiesto a Marcello Caruso di fare chiarezza sulla posizione di FI a Marsala. La risposta è stata netta e chiara. Ritengo la scelta di Pellegrino incredibilmente incoerente e politicamente molto imbarazzante. Emerge infatti in tutta evidenza che il dominus in questa vicenda sia Sturiano e che Pellegrino si sia fatto attribuire in quota FI assessori scelti dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, insieme ad un manipolo di consiglieri,che però,come già visto per le elezioni di Sturiano alle regionali,non hanno prodotto nulla e non ritengo possano costituire un valore aggiunto.Nessuna prospettiva quindi ma solo grande, grandissima confusione.

Lei ha parlato di grillismo e di finti politici presenti in giunta. E’ tempo che la politica torni seria?



Il Grillismo è una sorta di nuova religione che pesca adepti e recluta acefali sostenitori. Uso questa metafora perché evidenzia il modo di gestire e di amministrare del nostro Sindaco, che dopo aver tentato ogni cosa possibile per riunire attorno a sé i partiti e i movimenti che lo hanno eletto e che lui ha tradito,alla fine certifica il suo fallimento inventandosi una terza Giunta, questa volta della "Salvezza" per riconquistare la fiducia dei cittadini. Più o meno queste le parole in conferenza stampa che appaiono indicative del fatto che Grillo abbia finalmente la percezione della disistima dei marsalesi nei suoi confronti.Ciò di cui si ostina a non aver consapevolezza è che tradendo i partiti lui di fatto ha tradito i cittadini che non avrebbero mai votato per lui senza la spinta delle liste e dei candidati che abbiamo schierato in suo sostegno. Nessuno credo abbia saputo fare peggio di Grillo, che non ha più dalla sua neppure i consiglieri della lista Liberi. Nessuna maggioranza e meno che mai una qualificata rappresentanza politica. E' imbarazzante e penoso. Certo che c'è bisogno di serietà,certamente occorre mettere insieme le migliori e più coerenti espressioni della politica per inaugurare una stagione di luce,di liberazione dal nulla che sta soffocando la Città. Abbiamo bisogno di idee, di passione civile, di autentico rigore morale,di entusiasmo, di capacità di progettare il futuro,di costruire relazioni, di uscire dall'isolamento territoriale, di parlare di bellezza e di sicurezza,di arte , cultura e turismo, di trasformare Marsala in una città vivibile e sostenibile ogni giorno dell'anno. Dobbiamo girare pagina e sperare di dimenticare questa orribile esperienza amministrativa, Grillo e i suoi seguaci.

E sulla serietà della politica mi permetto di affermare che se la politica non è seria non è politica.

Tempo di europee, è in campo per la Lega e per sostenere Mimmo Turano?

Certamente sosterrò convintamente Turano e la Lega che oggi è il partito che più di qualunque altro si sta spendendo per la Sicilia in modo concreto e visibile.Ricordo a tutti che la mia breve esperienza al Parlamento Europeo è stata ad oggi l'unica esperienza nella quale la nostra provincia sia stata mai rappresentata. Turano è l'unico vero candidato del territorio ad avere concrete possibilità di essere eletto e ritengo che sia per tutti noi un'occasione imperdibile per dimostrare maturità e senso di responsabilità politica. L' Europa decide per noi e molto,troppo spesso contro gli interessi dei territori meno rappresentati. A Bruxelles e a Strasburgo prevalgono le grandi lobby che difendono gli interessi dei più forti, riuscire ad eleggere Turano significherà giocare una partita importante a difesa delle nostre imprese, della marineria ,degli agricoltori ,delle infrastrutture,dell'istruzione e tanto altro.