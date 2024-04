Aggressione davanti all'asilo a Trapani: donna picchiata

30/04/2024 10:51:00

Momenti di paura ieri mattina davanti all'asilo Don Bosco di Trapani, dove una donna è stata aggredita da un uomo mentre accompagnava il figlioletto a scuola. L'episodio di violenza si è verificato nei pressi dell'autostazione di Piazza Ciaccio Montalto, da dove entrano i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "Bassi-Catalano".

Ancora da chiarire i motivi dell'aggressione

La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire nel dettaglio. Secondo alcune testimonianze, l'aggressore, un giovane nigeriano, avrebbe picchiato la donna, sua connazionale, per motivi ancora oscuri. Alcune voci, non ancora confermate, ipotizzano che il nigeriano volesse sottrarre il bambino alla donna.

L'intervento delle forze dell'ordine

La scena violenta si è svolta sotto gli occhi di diverse persone, tra cui le maestre dell'asilo che, allarmate, hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una pattuglia della Polizia di Stato, già impegnati in servizi di controllo del territorio. L'aggressore è stato identificato, perquisito e condotto in caserma per ulteriori accertamenti. La donna, invece, è stata soccorsa da un'ambulanza e portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate per le cure del caso. Una volta dimessa, è stata ascoltata dai Carabinieri per ricostruire con precisione i fatti.

Paura tra le mamme

L'aggressione ha creato notevole allarme tra le mamme che, come ogni mattina, accompagnavano i propri figli a scuola. Molte di loro si sono interrogate sulla sicurezza dei propri bambini e hanno chiesto alle autorità di intensificare i controlli nella zona.

Le indagini in corso

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell'aggressione e per accertare le eventuali responsabilità del giovane nigeriano. Si valuterà anche se l'episodio sia da inquadrare come un tentativo di sequestro di persona.