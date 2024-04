I fatti del 30 Aprile 2024: Hamas e la tregua, Meloni e il bonus, arriva il 730 semplificato

30/04/2024 06:59:00

E' il 30 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Hamas deve decidere se accettare i 40 giorni di tregua in cambio del rilascio di 33 ostaggi israeliani. Per Blinken si tratta di un’offerta generosa. Per Tajani, che oggi è in Arabia Saudita, «potrebbe essere un punto di svolta»

• Giorgia si candida con suo nome, Vannacci pensa a «Il generale» ma Tajani esclude un «vota Antonio». Intanto Schlein si dice «colpita dal comizio di Meloni: sotto il nome, niente»





• Meloni, incontrando i sindacati, ha annunciato un bonus di cento euro per i dipendenti con redditi fino a 28 mila euro lordi, sposati con figli, che verrà dato a gennaio, e sgravi fiscali fino al 130 per cento per le aziende che assumono

• Michele Emiliano non si presenterà giovedì prossimo in audizione davanti alla commissione Antimafia, dove è convocato per riferire sulle inchieste a Bari e in Puglia: «Comunico la mia indisponibilità». Il governatore accampa la scusa della conferenza delle Regioni, ma in realtà non vuole parlare prima del voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti in consiglio regionale. Polemiche

• L’Italia ha votato con gli altri 26 membri dell’Unione europea a favore del nuovo Patto di stabilità e crescita

• Arriva oggi il 730 semplificato. Quadri, righi e codici verranno sostituiti da semplici parole come «casa» per i dati relativi alle abitazioni o famiglia per dichiarare informazioni su coniuge e figli

• Il G7 spegne le centrali a carbone. Entro il 2035 i sette paesi più industrializzati diranno addio al combustibile fossile. Scontri tra polizia e manifestanti a Torino

• Ieri mattina Gérard Depardieu è stato fermato per rispondere alle accuse di violenza sessuale da parte di due donne. Rilasciato nel pomeriggio, l’attore francese ha respinto le accuse. Il processo inizierà a ottobre





• Il premier spagnolo Pedro Sánchez non si dimette. Lui e la moglie sono pronti a sopportare la campagna diffamatoria nel loro confronti. Lascia, invece, il primo ministro della Scozia Humza Yousaf. Dice che non è disposto a tradire i suoi valori «per restare al potere»

• Si continua a discutere della nazionalizzazione russa della Ariston. Convocato alla Farnesina, l’ambasciatore Aleksej Paramonov, ha dato la colpa all’Italia e alle sue «pericolose avventure anti-russe». Tajani chiede aiuto all’Ue.

• Le banche occidentali a Mosca hanno pagato tasse per 800 milioni, quattro volte in più rispetto ai livelli prebellici

• Dopo lo scoppio del caso, ora la Rai è pronta ad aiutare Franco Di Mare. L’Ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sostengono di non essere stati informati del dramma vissuto dell’ex inviato di guerra e direttore di Rai 3, prima che lui parlasse a Che tempo che fa

• Il geometra di Berlusconi è finito ai domiciliari per un’inchiesta su tangenti in cambio di varianti urbanistiche. Con lui arrestati altri sette imprenditori e un dipendente comunale di Monza

• A Torino condannato lo stalker che si travestiva da It, il clown di Stephen King, per terrorizzare la vicina di cui s’era innamorato

• Nell’ultima partita del 34° turno di Serie A il Genoa ha battuto il Cagliari 3 a 0

• Jannik Sinner è agli ottavi a Madrid. Oggi dovrebbe scendere in campo contro il russo Karen Khachanov. Ma ha male a un’anca. Eliminati Cobolli e Paolini

Titoli

Corriere della Sera: Gaza, spinta per la tregua

la Repubblica: Un’Europa diseguale

La Stampa: Tredicesime, il bonus è sparito

Il Sole 24 Ore: Fisco, pronto il 730 semplificato

Avvenire: Assist per la tregua

Il Messaggero: Bonus ai dipendenti con figli

Il Giornale: Il mondo tifa per la tregua / Le università per i terroristi

Leggo: Trattative sotto le bombe

Qn: Bonus e sgravi, la manovra del lavoro

Il Fatto: Santanchè: il figlio fu / imputato e prescritto

Libero: La vera festa del lavoro

La Verità: Astrazeneca confessa i danni / E Londra risarcisce le vittime

Il Mattino: Bonus e sgravi, ecco il piano

il Quotidiano del Sud: Autonomia: / fermatevi!

il manifesto: Ultima / chiamata

Domani: Sanità, salario minimo e pazienza / Schlein sfida il populismo di Meloni