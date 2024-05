I lavori ai pontili dello Stagnone. Sarà la volta buona?

02/05/2024 06:00:00

Dovevano essere pronti lo scorso anno prima dell'estate e invece i pontili dello Stagnone di Marsala non sono ancora fruibili come avrebbero dovuto. Da qualche settimana sono al lavoro gli operai della ditta, alla quale già a marzo del 2023 era stato affidato l'incarico per il ripristino che si attende da diversi anni.

Lavori iniziati - "Sono in corso - ci dice il responsabile della Riserva, Roberto Fiorentino - i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pontili". Fiorentino ha anche aggiunto e precisato che nel frattempo il costo dei materiali è aumentato, e questo non è un buon segno per l'esito di questi lavori.

Nei giorni scorsi siamo stati allo Stagnone. Alcuni dei pontili, come potete vedere nelle fotogallery e qui sotto, sono bloccati con una struttura in legno che vieta l'accesso e del nastro rosso. In un'altra foto (qui a lato) tra l'altro, si vede un furgone, che occupa la sede della pista ciclabile, non proprio il massimo per la sicurezza di chi deve percorrerla a piedi o in bici.

La "telenovela" dei pontili... - Progetto approvato a gennaio 2022. Dopo anni di rinvii, di inagibilità e mancanza di fondi da destinare al ripristino, e di tante chiacchiere inutili della politica, era stato finalmente approvato a gennaio 2022 il progetto di manutenzione straordinaria e il Libero Consorzio aveva finalmente impegnato per i lavori la somma di 100 mila euro per i nove pontili ed il solarium. Con i soldi stanziati dall'ex Provincia che è gestore della Riserva, per conto della Regione, alcuni pontili dovevano essere sistemati e rimessi in sicurezza, altri, invece, ricostruiti di sana pianta, sempre in legno. La progettazione e i lavori erano stati affidati alla ditta Anastasi di Marsala, responsabile unico del procedimento era stato nominato il direttore della Riserva, Roberto Fiorentino.

I mesi passano, finisce l'inverno, arriva la primavera e l'estate del 2022 ma i lavori non iniziano nel silenzio più totale dell'amministrazione comunale di Marsala e del Libero Consorzio che non ha dato notizie e aggiornamenti sulla situazione dei pontili. Il 2022 finisce e di lavori non se ne sono visti.

A Marzo del 2023 tre dei dieci pontili: l’uno, il quattro e il cinque, erano sotto sequestro perché inagibili. Gli altri, il due, il tre, il sei, il sette, l’otto, il nove e il dieci, erano stati dissequestrati. Il 29 Marzo il commissario del Libero Consorzio, Raimondo Cerami, ci disse che di lì a breve sarebbero iniziati i lavori di costruzione ex novo dei tre pontili sequestrati: l’uno, il quattro e il cinque, mentre il tre sarebbe stato allungato e realizzata la piattaforma finale mancante.

Ma anche in quel caso i lavori non sono stati realizzati né entro l'inizio dell'estate né durante la stagione balneare. Il 3 agosto 2023, a distanza di oltre quattro mesi dall'annuncio non solo non sono stati completati i lavori, ma non sono mai iniziati.

Adesso si spera che entro l'estate pontili e solarium, sul quale si sta lavorando, tornino fruibili da parte di cittadini e turisti e che non ci siano più intoppi di alcun genere.