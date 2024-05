L'ennesima tragedia sul lavoro: a Salemi un operaio è morto cadendo da una pala eolica

12/05/2024 07:34:00

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Salemi, dove un giovane operaio, Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di Benevento, è morto ieri cadendo da una pala eolica alta 112 metri mentre effettuava lavori di manutenzione. L'incidente è avvenuto nella contrada Ranchibilotto e rappresenta l'ennesimo caso in una serie di incidenti mortali che hanno colpito la Sicilia nelle ultime settimane.

Giuseppe Carpinelli lavorava per la IVPC Service Srl di Napoli, una ditta che ha il sub-appalto per il montaggio meccanico delle pale eoliche per conto della Erg Wind Energy. L'incidente è avvenuto al palo 3 del sito, e le prime immagini mostrano il corpo del tecnico sospeso a circa 49 metri di altezza. Le operazioni di recupero del corpo si sono rivelate particolarmente complesse.

Questo tragico evento giunge solo pochi giorni dopo un altro grave incidente a Casteldaccia, dove cinque operai sono morti e uno è rimasto gravemente ferito, sollevando questioni urgenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Sicilia. La serie di incidenti ha suscitato indignazione e richieste di azioni concrete per migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori perdite di vite umane.

Durante una visita a Castelvetrano, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha commentato la tragedia, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione e intervento da parte di tutte le istituzioni: "Dobbiamo mantenere alta l'attenzione non solo nei giorni in cui avvengono queste tragedie. Abbiamo bisogno di tenere alta l'attenzione ogni giorno, perché questa è una vera emergenza che riguarda tutto il paese."

La Sicilia ha registrato un numero allarmante di incidenti sul lavoro, con 65 vittime nel 2023 e un trend in aumento per il 2024. Le voci di leader sindacali e politici si uniscono nel chiedere misure immediate per affrontare questa crisi. "Non possiamo più continuare a vedere morire di lavoro o durante uno stage," ha dichiarato Schlein, evidenziando la necessità di assunzioni di più ispettori del lavoro e investimenti in formazione e prevenzione.

All'interno dei cantieri è emergenza sicurezza. Bisogna agire e subito per garantire condizioni di lavoro sicuro". La segretaria generale della Cgil Liria Canzoneri e il segretario provinciale della Fiom Cgil Giuseppe Bucca intervengono a seguito dell'ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto al parco eolico Erg Wind Energy di Salemi.

"A nome di tutta la Cgil - dicono i segretari Canzoneri e Bucca - esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia del giovane operaio Giovanni Carpinelli. È il momento - proseguono - di dire basta, di passare dalle parole ai fatti. Attendiamo che la magistratura faccia chiarezza sulla dinamica dell'incidente, ma è indispensabile una stretta sui controlli e una serrata azione di vigilanza nei cantieri, sopratutto, all'interno delle aziende in sub appalto dove, troppo spesso, si celano sfruttamento, lavoro precario e non sicuro".