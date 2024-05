12/05/2024 14:46:00

Un tamponamento e uno spavento per il presidente della regione Sicilia Renato Schifani senza conseguenze fisiche. Il governatore dell'isola era nell'Agrigentino e si stava recando a un appuntamento elettorale, in cui si presentava una candidata alle elezioni europee, quando l'auto blindata sulla quale viaggiava è stata tamponata da una vettura della scorta. L'incidente è avvenuto alle porte di Agrigento. A causa dell'impatto Schifani è stato portato in ospedale per accertamenti.

STORDIMENTO TEMPORANEO — "Uno stordimento temporaneo dovuto all'impatto brusco tra le due auto blindate, ma fortunatamente nulla di grave. Dopo i controlli all'ospedale di Agrigento, il presidente Schifani ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata La Rocca Ruvolo. Adesso farà ritorno a Palermo" ha spiegato una nota della presidenza della regione.