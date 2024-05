Marsala, rifiuti e degrado in via Roma e al parco giochi dei bambini del lungomare

16/05/2024 12:24:00

Dalla via Roma al centro storico e al parco giochi per i bambini del lungomare. Cosa hanno in comune questi diversi luoghi di Marsala? Il degrado e i tanti rifiuti abbandonati.

Come potete vedere dalle foto inviate da un nostro lettore, in via Roma la fontana oltre a non funzionare è diventata un ricettacolo di rifiuti, come del resto le aiuole attorno agli alberi. Ci sono inoltre i blocchi in cemento, che dovrebbero servire ad impedire alle auto di accedere all'area, lasciati ammassati in un unico punto. Una situazione indecorosa per una tra le vie più importanti della città.

Al parco giochi del lungomare Maltese la condizione è analoga, ecco cosa ci scrive il nostro lettore Peppe: "Sono andato domenica mattina con mia moglie e il nostro bambino. E' vergognoso quello che abbiamo trovato. Rifiuti, bottiglie di plastica e di birra e poi bisogna fare attenzione a non schiacciare gli escrementi, per non parlare dei giochi, molti dei quali non funzionanti e arrugginiti. Mi chiedo cosa fanno coloro che dovrebbero controllare le condizioni di questo parco, i cui primi fruitori sono o meglio, dovrebbero essere i bambini".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.