Trapani, cittadini esasperati puliscono aiuola abbandonata: "Uno schiaffo morale all'Amministrazione"

31/10/2024 14:09:00

Ancora una volta sono i cittadini a scendere in campo in prima persona per sopperire alle mancanze dell'Amministrazione comunale. Un residente e il titolare di un ristorante di viale Regina Elena, esasperati dal degrado di un'aiuola, hanno deciso di pulirla a proprie spese. "Uno schiaffo morale ad un'Amministrazione incapace di risolvere i problemi che colpiscono più da vicino i cittadini", queste le parole amare del residente che, insieme al ristoratore, ha preso in mano la situazione.

Nonostante i solleciti inviati al Comune fin dallo scorso maggio, nessuno è intervenuto. Le istanze sono cadute nel vuoto, inascoltate da chi continua a fare orecchio da mercante su questioni elementari, facilmente risolvibili con un po' di buona volontà. "Basterebbe quella per ridare decoro ad una zona, viale Regina Elena, lasciata per tutta la stagione estiva in balia del degrado e dell'abbandono che non sono di certo passati inosservati ai turisti - continua il cittadino - Viale Regina Elena, in fondo, e' la sintesi di una città che affoga nella spazzatura in ogni suo angolo. Una città allo sbando, finita nel tunnel dell' incuria".