Marsala: domani la festa di Ognissanti, ecco le condizioni pietose in cui si trova il cimitero

31/10/2024 16:20:00

Il cimitero di Marsala si trova in condizioni pietose. Vistose perdite d’acqua lasciano grandi macchie di umidità sui muri, pavimenti completamente unti e sporchi, anche di escrementi di volatili, rendendo difficile persino camminare. I passamano in ferro totalmente arrugginiti, così come un armadietto in ferro. Inoltre, vi sono vasi dove ristagna acqua maleodorante e fiori secchi, ormai in decomposizione, lasciati a marcire in ceste che nessuno svuota.

E' questa la situazione di assoluto degrado in cui versa il cimitero comunale di Marsala, a un giorno dalla commemorazione di Ognissanti e denunciata dal consigliere Rino Passalacqua, che ha pubblicato foto e video dell’increscioso stato del luogo. "Sono rimasto sbalordito e ancor più inorridito dalle condizioni del cimitero comunale di Marsala. Questa mattina, parlando con altre persone presenti, tutte hanno provato lo stesso disgusto per una situazione indecorosa e per la mancanza di rispetto verso un luogo che meriterebbe ben altro decoro".

Nonostante l’annuncio di qualche settimana fa, corredato da foto dell’assessore Gerardi durante un sopralluogo per le operazioni di pulizia e manutenzione, la situazione alla vigilia delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti appare preoccupante. Viene da chiedersi come si sia potuti arrivare a questo punto.

Dalle immagini e dai video pubblicati, si evince chiaramente che la manutenzione è trascurata e la pulizia non è svolta come necessario. Non ci si può affidare solo a interventi straordinari poco prima dell’1 e 2 novembre: occorre programmare una pulizia costante per evitare di giungere a un simile livello di degrado.