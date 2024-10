Marsala, in corso la manutenzione e pulizia del Cimitero

17/10/2024 16:00:00

Lavori di manutenzione e pulizia al Cimitero urbano di Marsala, con l’impiego di tre squadre di operai per migliorare le condizioni generali del sito, dal quale spesso ci arrivano costanti segnalazioni di sporcizia e degrado.

Gli interventi riguardano la cura del verde, con il taglio dell'erba infestante e la pulizia delle aiuole e dei viali principali. Le operazioni sono svolte in collaborazione con l'impresa “La Luminosa”, affiancata dai mezzi e dagli operai di Formula Ambiente e del Comune di Marsala. Il lavoro, previsto per durare una decina di giorni, mira a migliorare il decoro del luogo in vista della ricorrenza dei defunti.

Al termine delle operazioni di pulizia, è prevista una disinfestazione delle aree cimiteriali, in coincidenza con la chiusura che avverrà poco prima del 1° novembre.

L'assessore Ivan Gerardi ha fatto un sopralluogo e ha detto: “Un'azione notevole che, forse per la prima volta, vede coinvolti contemporaneamente tre tipologie di interventi, tutti volti a ridare maggiore decoro al luogo sacro. In più, tenuto conto che i lavori proseguiranno per una decina di giorni, si agevolano gli ulteriori interventi di pulizia che si effettuano in prossimità della ricorrenza dei defunti”.