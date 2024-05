Salemi, spacciatore ... in monopattino

17/05/2024 10:03:00

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno messo a segno un arresto singolare nel centro abitato della città: un giovane spacciatore di 26 anni, di nazionalità straniera, è stato colto in flagrante mentre distribuiva sostanze stupefacenti, curiosamente, a bordo di un monopattino.

L'operazione si è svolta durante un normale servizio perlustrativo degli agenti, che hanno notato il giovane avvicinarsi ripetutamente a gruppi di giovani nella zona. La sua attività sospetta e il mezzo insolito utilizzato per gli spostamenti hanno subito attirato l'attenzione dei militari, che hanno deciso di intervenire.

Durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish. Non soddisfatti, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno rinvenuto altri 16 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

A seguito dell'arresto, l'uomo è stato portato davanti al giudice per l'udienza di convalida, al termine della quale è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Salemi. Inoltre, dovrà presentarsi tre volte a settimana alle autorità giudiziarie come misura cautelare.