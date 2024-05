Il Sant'Antonio Abate di Trapani diventa centro per la cura della celiachia

17/05/2024 09:39:00



L'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani è stato designato dall'Assessorato Regionale alla Salute come presidio sanitario di riferimento per la diagnosi, la cura e il follow-up della celiachia nella provincia. Il centro, riconosciuto come Hub con referente il dottor Marcello Palmeri, assume un ruolo di primaria importanza nella rete assistenziale dedicata a questa patologia.

Cos'è la celiachia? - La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce l'intestino tenue a causa di una reazione al glutine, una proteina presente in alcuni cereali come frumento, orzo e segale. Si manifesta solo in soggetti geneticamente predisposti e il suo consumo scatena una risposta immunitaria che danneggia le strutture intestinali, ostacolando l'assorbimento dei nutrienti.

Perché un Centro Hub per la celiachia a Trapani? - Nella provincia di Trapani si contano circa 450 celiaci diagnosticati, ma il numero effettivo, considerando i casi non ancora individuati, è probabilmente più alto e in costante aumento, in linea con il trend osservato in tutta la Sicilia. Per far fronte a questa esigenza e garantire un'assistenza adeguata, la Regione ha deciso di implementare una rete di centri specializzati, individuando l'Ospedale Sant'Antonio Abate come punto di riferimento provinciale.

Cosa offre il Centro Hub? - Il Centro Hub dell'Ospedale Sant'Antonio Abate offre una gamma completa di servizi dedicati alla celiachia: Visite gastroenterologiche per adulti e bambini: valutazione clinica e diagnostica della celiachia.

Diagnosi iniziale: esecuzione di esami ematici e biopsia intestinale per confermare la celiachia.

Compilazione della scheda di conferma diagnostica e della certificazione di malattia: rilascio dei documenti necessari per il riconoscimento della celiachia e l'accesso ai benefici previsti dalla legge.

Follow-up: monitoraggio periodico del paziente celiaco per valutare il decorso della malattia e l'efficacia della terapia dietetica, che rappresenta il pilastro fondamentale del trattamento.

Educazione alimentare: supporto per l'adozione di una dieta priva di glutine, fondamentale per la gestione della celiachia.

Supporto psicologico: assistenza per affrontare le difficoltà emotive e sociali associate alla celiachia.

Screening dei familiari a rischio: individuazione di eventuali casi di celiachia tra i parenti stretti del paziente.

Come accedere al servizio - Il servizio ambulatoriale del Centro Hub è attivo ogni martedì dalle 8:30 alle 10:00 per i prelievi e dalle 15:00 alle 18:00 per visite e certificazioni. L'accesso avviene tramite prenotazione al Cup con richiesta del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta, specificando "sospetta celiachia o follow-up celiachia".