Marsala: Energetikambiente licenzia lavoratore, per i giudici di appello deve essere reintegrato

18/05/2024 07:00:00

Solo in appello un dipendente di Energetikambiente (A. Macaluso) è riuscito a vincere la sua causa di lavoro contro la ditta che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti a Marsala e in altri centri della provincia. Il netturbino, spiega l’avvocato Salvatore Fratelli, che lo ha assistito in entrambi i gradi di giudizio, “aveva contratto, per causa di servizio, una grave patologia sinusopatia cronica etmoido-frontale per cui era stato costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per cospicui periodi per sottoporsi a cure, nonché ad un delicato intervento chirurgico”.

E il datore di lavoro, spiega ancora il legale, “disconoscendo il nesso di causalità, lo licenziava per superamento del periodo di comporto (periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio, nel quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento. Trascorso tale periodo, è possibile recedere dal contratto, ndr)”. Su incarico del lavoratore, pertanto, l’avvocato Fratelli impugnava il licenziamento, ma nei due ricorsi avanzati il giudice del lavoro del Tribunale di Marsala non riconosceva le ragioni del dipendente licenziato, condannando anche alle spese processuali “senza neppure ammettere – continua il difensore - tutte le prove richieste attestanti l’esposizione del lavoratore alle intemperie anche notturne e la mancata fornitura da parte del datore di lavoro del giubbotto e di tutti i materiali di protezione”. Inevitabile il ricorso in appello.

E in questo caso, la Corte ha riconosciuto pienamente le ragioni del Macaluso e le violazioni dell’azienda. E ribaltando

la precedente sentenza, ha dichiarato nullo il licenziamento e ordinato il reintegro immediato nel posto di lavoro.

“E’ una sentenza – commenta l’avvocato Salvatore Fratelli - che finalmente riconosce i diritti del lavoratore, il quale è stato licenziato ingiustamente e lasciato per tanti anni senza salario, in stato di indigenza e per giunta affetto da una grave patologia generata dal lavoro svolto. Attendiamo l’immediata reintegra nel posto di lavoro dalla Formula Ambiente spa, subentrata nel frattempo al precedente datore di lavoro (oggi in amministrazione straordinaria) alla stregua di tutti i dipendenti di Energetica ambiente srl secondo l’accordo sindacale sottoscritto il 26.11.2021 tra le due aziende e le organizzazioni sindacali”.