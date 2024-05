19/05/2024 14:12:00

A Marsala manca l'acqua da un po'. Ci sono problemi con le falde acquifere da tempo, la crisi idrica si sta aggravando sempre di più con la siccità dei mesi invernali e per questo il sindaco Massimo Grillo impone ai cittadini divieti e obblighi per non sprecare l'acqua.

Ma quello che accade al Complesso Monumentale San Pietro lascia interdetti, quasi senza parole.... Il Comune, infatti, oggi, uno dei pochissimi giorni di pioggia dall'inizio del 2024, decide di innaffiare i prati mentre sta diluviando, e non siamo su scherzi a parte, è tutto vero.

A proposito di acqua, da un paio di giorni manca l'erogazione nella zona sud di Marsala, (Ciancio - via Salemi, San Silvestro) ma come di consueto ormai nessuno avvisa su quanto sta accadendo.