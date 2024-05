Calatafimi, i carabinieri incontrano i cittadini contro le truffe agli anziani

19/05/2024 18:00:00

L'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Calatafimi Segesta, ha incontrato la comunità per sensibilizzare sul tema delle truffe, in particolare quelle che colpiscono gli anziani e quelle informatiche.

L'incontro, tenutosi presso la Biblioteca Comunale, ha visto la partecipazione del Sindaco Francesco Gruppuso, del Capitano della Compagnia Carabinieri di Alcamo Fabio Petroni, del Vice Comandante della Stazione Carabinieri di Calatafimi Segesta Salvatore Paoloni e dei rappresentanti dell'associazione Alba Nuova, che gestisce il centro Diurno per anziani.

Nel corso dell'incontro, i Carabinieri hanno illustrato le diverse tipologie di truffe, fornendo consigli pratici su come riconoscerle e difendersi. Tra le principali, le truffe telefoniche che sfruttano la paura e la solitudine degli anziani, le truffe online che si diffondono attraverso email, messaggi sui social network o siti web fasulli, e le truffe ai bancomat che mirano a carpire i dati personali e bancari delle vittime.

I relatori hanno sottolineato l'importanza di non cedere al panico e di diffidare di richieste di denaro o dati sensibili, soprattutto se provenienti da persone sconosciute o da entità che non si conoscono. In caso di dubbi, è fondamentale non rispondere alle richieste, non cliccare su link sospetti e contattare immediatamente il 112 o la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia.

L'iniziativa ha riscosso grande successo, con la partecipazione di un numeroso pubblico di cittadini, soprattutto anziani, che hanno potuto ricevere informazioni utili e chiarire eventuali dubbi. L'amministrazione comunale e l'Arma dei Carabinieri ribadiscono l'impegno a contrastare le truffe e a tutelare la sicurezza dei cittadini, invitando tutti a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti.