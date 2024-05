Oggi si conclude la “Trapani Arabian Horse Cup” 

19/05/2024 02:00:00

E' in corso la nuova edizione della “Trapani Arabian Horse Cup”. Questo prestigioso evento equestre, organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice sotto la guida di Antonio Culcasi e con il patrocinio del Comune di Trapani, si terrà nell'arenile antistante Piazza Vittorio Emanuele, trasformando il cuore della città in un palcoscenico d'eccezione per una competizione di altissimo livello.

Oggi si concluderanno le sfilate. Oltre alle gare, sarà allestito un village nel parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele, che diventerà un punto di incontro per appassionati e curiosi.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo e affiliata all'ECAHO (European Conference for Arabian Horse Organization), celebra la cultura e la tradizione legate al cavallo arabo, che da secoli affascina con la sua grazia e il suo spirito indomito

Per ulteriori dettagli sulle categorie, le regole di partecipazione e i premi in palio, è possibile consultare il regolamento completo sul sito www.ecaho.org.