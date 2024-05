19/05/2024 16:00:00

L’ASD Trapani Scherma, con un atleta di spicco, il portabandiera Giuseppe Genna, ha partecipato, a Riccione, al Campionato Nazionale Gold per cadetti e giovani. Genna, nelle eliminazioni si è scontrato contro il catanese Gallipoli, battendolo per 15-14. all'ultimo secondo di match, durante gli scontri di eliminazione diretta. Tuttavia, la corsa di Giuseppe Genna è stata fermata dall’atleta Scomazzon, portando a casa un degnissimo 64° posto, su 600 partecipanti da tutte le regioni, un ottimo risultato per un Campionato Italiano. Queste le dichiarazioni del tecnico federale Enzo Morghese, della ASD Trapani Scherma: "Il giovane schermidore ha dimostrato grande spirito sportivo e determinazione. La sua performance è un chiaro esempio del talento emergente nel mondo della scherma italiana. Il suo risultato ha contribuito a portare in alto il nome della città e della Trapani Scherma".