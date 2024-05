Piano Paesaggistico di Marsala, Legambiente denuncia possibili modifiche per fini speculativi

20/05/2024 12:03:00

C'è preoccupazione da parte di Legambiente Marsala Petrosino riguardo al Piano Paesaggistico. "Credevamo che il piano paesaggistico di Marsala, adottato nel 2016, e oggetto di due pronunce della magistratura amministrativa, fosse stato definitivamente approvato dalla Regione Siciliana - si legge in una nota a firma di Letizia Pipitone - . Invece, apprendiamo con sgomento, che, grazie all’intervento prima del consigliere comunale di opposizione Rino Passalacqua e dopo dell’On. regionale Stefano Pellegrino di F.I., si vuole rimettere in discussione il Piano paesaggistico a fini speculativi edilizi".

L'apertura della procedura per la presentazione di osservazioni al Piano, ben otto anni dopo la sua adozione, e la proroga del termine per il deposito delle stesse, destano forti dubbi nelle parole di Legambiente. "L'obiettivo è chiaro: cementificare lo Stagnone, già deturpato da chioschi abusivi e attività illecite - prosegue Pipitone - . Il modello di sviluppo che questi politici hanno in mente è lo scempio del litorale sud di Marsala."

"Va sottolineato, inoltre, che tutti i piani d’ambito del Piano Paesaggistico della provincia di Trapani sono stati approvati in via definitiva dalla Regione Siciliana ad eccezione degli ambiti 2 e 3 che riguardano il territorio di Marsala - continua Legambiente -. Il ritardo dunque non può essere imputato a semplice carenza di personale negli uffici dell’assessorato, ma alla volontà precisa di stemperare se non addirittura eliminare i vincoli di inedificabilità assoluta nell’area naturalistica più importante della provincia: lo Stagnone di Lo Stagnone".

L'appello di Legambiente - "Come abbiamo sempre fatto continueremo a difendere il piano paesaggistico. Facciamo, pertanto, appello ai cittadini, alla associazioni e alle forze politiche che anche in questa campagna per le elezioni Europe utilizzarono i temi della tutela dell’ambiente a fini elettorali, affinché chiedano insieme a noi alla Regione Siciliana che il Piano Paesaggistico di Marsala sia definitivamente approvato senza ulteriore ritardo e senza modifiche".