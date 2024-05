I fatti del 20 Maggio: è morto il presidente dell'Iran, le reazioni. Il Papa chiede la pace

20/05/2024 07:03:00

E' il 20 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Iran è decapitato. L’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Raisi si è schiantato al suolo in una regione montuosa dell’Iran nord-occidentale. I passeggeri sono tutti morti. Ora ci si chiede: è stato un incidente? Un attentato? Un sabotaggio? Sono stati gli israeliani? È stato l’Isis-K?

• In Iran gli oppositori del regime hanno esploso fuochi d’artificio. Mentre l’ayatollah Khameni invita il popolo a pregare, qualcuno sui social gli scrive «Scusi ayatollah, ma lei quando pensa di prendere il prossimo elicottero?»





• Anche Israele è diviso. Benny Gantz, ex capo di Stato maggiore israeliano, uno dei principali capi dell’opposizione, ha minacciato Netanyahu. «O accetterà i suoi sei punti, o uscirò dal governo». Ma Bibi sa che tanto non ha i numeri per farlo cadere

• L’Ucraina ha varato una legge che abbassa l’età della coscrizione obbligatoria da 27 a 25 anni. L’esercito ha bisogno di almeno 20 mila nuovi soldati per resistere all’offensiva russa





• Il Papa continua a chiedere il cessate-il-fuoco. Sabato all’Arena di Verona. Ieri affacciato alla finestra in piazza San Pietro. «La pace si costruisce con il realismo, non con le ideologie».

• Chico Forti è tornato in Italia. Sabato è atterrato a Pratica di Mare. Ora si trova in una cella singola del carcere di Montorio a Verona

• Giorgia Meloni e Marine Le Pen si mandano dei segnali. Sognano una maggioranza popolari-conservatori-euroscettici per fare il ribaltone in Europa e tenere i socialisti a bocca asciutta. Ce la faranno?

• Mattarella avvisa il governo. Va bene che siamo sotto elezioni, ma decreti-monstre, decreti pasticciati e decreti spot non saranno tollerati

• Denis Verdini ha lasciato il carcere di Solliciano, a Firenze, ed è stato trasferito per motivi di salute nel centro clinico penitenziario di Pisa

• Fedez ha annullato la sua presenza al nuovo programma di Alessandro Cattelan. Dopo essere finito nel registro degli indagati per il pestaggio di Cristiano Iovino, il rapper aveva smentito il forfait. Sabato però è arrivata la smentita della smentita. Dicono che ormai sia partito di testa

• Potrebbe essere a una svolta il caso Unabomber. Le nuove tecniche investigative avrebbero consentito per la prima volta il prelievo di tracce di un solo Dna da una serie di reperti relativi agli attentati compiuti in Veneto e Friuli dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2006

• Al porto di Livorno la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato 134 automobili Fiat Topolino

• La National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi, ha dato nuovamente il suo endorsement a Donald Trump

• I nerazzurri festeggiano lo scudetto, ma da mercoledì l’Inter potrebbe avere un nuovo proprietario: Oaktree. A meno che Suning trovi un nuovo finanziatore, magari proprio in Cina

• Le altre partite di ieri: Sassuolo Cagliari 0 a 2, Monza Frosinone 0 a 1, Udinese Empoli 1 a 1, Roma Genoa 1 a 0

• Una domenica sportiva in Italia. Nella giornata di ieri Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Imola, Pogacar la tappa della Valtellina

• Allo Stadio dei Marmi del Foro Italico Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri dello Sprint Festival in 10’’07. È arrivato primo, ma comunque sopra i dieci secondi. «Devo ancora migliorare» ha detto

• Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia, nel femminile ha vinto la polacca Iga Swiatek

• Jannik Sinner – a una settimana dall’inizio del Roland Garros, per la prima volta dopo l’infortunio all’anca che l’ha costretto ad abbandonare in corsa il torneo di Madrid e a non partecipare agli Internazionali di Roma – è tornato a prendere in mano una racchetta

• È morto Franchino, all’anagrafe Francesco Principato. Storico DJ italiano considerato dagli appassionati il re dei vocalist. Da una settimana era ricoverato in ospedale a Firenze. Aveva 71 anni

• Se ne è andato anche Oreste Peccedi, storico allenatore della Valanga azzurra. Aveva 84 anni. I funerali domani a Bobbio

Titoli

Corriere della Sera: Iran, il dramma del presidente

la Repubblica: Iran, mistero su Raisi

La Stampa: Disperso Raisi, Iran decapitato

Il Sole 24 Ore: Commercio in crisi / Dal 2013 scomparso / un negozio su dieci / dalle grandi città

Il Messaggero: Iran, il presidente disperso

Il Giornale: Giallo in Iran: cade l’elicottero di Raisi

Qn: Meloni chiama le destre: cambiamo la Ue

Leggo: Mistero Iran, il presidente disperso

Libero: Meloni e l’Europa: / «Ha sbagliato tutto»

Il Fatto: “Meloni svilisce lo Stato: onori / alle vittime, non ai condannati”

La Verità: Arriva il conto Ue: 70 miliardi di tagli

Il Mattino: Caserta, strage di giovani sulle strade

il Quotidiano del Sud: Istruzione indietro, il Pnrr non fa scuola al sud

Domani: Incidente per Raisi, Iran sotto choc / Il futuro del regime può cambiare