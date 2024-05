20/05/2024 09:20:00

Da Abrignani a Zizzo ecco tutti gli scrutatori sorteggiati a Marsala per le Europee di Giugno.

Quest’anno, come già annunciato alcuni mesi fa, il compenso per chi svolge le funzioni di scrutatore o di presidente di seggio è più alto: il 30% in più rispetto all’anno scorso.

Dunque, chi svolge questo incarico alle elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno prenderà un gettone di presenza da 156 euro se fa lo scrutatore, e da 195 euro se fa il presidente di seggio.

Qui l'elenco completo degli scrutatori sorteggiati.