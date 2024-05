"Che fine hanno fatto le assunzioni dei disabili all'Asp di Trapani?"

20/05/2024 22:00:00

Gent.ma redazione TP24,



desidero porre l'attenzione sul tema delle assunzioni obbligatorie legge 68/99, in particolar modo le procedure di avviamento al lavoro "Chiamate per avviso pubblico" inserite sul Silav dove con nota n. 66785 del 25 Maggio 2023 l' Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani avanzava richiesta per n.18 Operatori Tecnici Informatici cat. B e n. 11 Coadiutori Amm.vi cat. B iscritti nell' elenco di cui all' art. 8 della legge 68/99 da destinare all' azienda per ottemperare alle scoperture dei disabili.



Viene pubblicato sul Silavsicilia in data 05 Giugno 2023 l' avviso pubblico con scadenza 02 Luglio 2023.

Successivamente, l' Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani pubblica con D.D.S. n.3191/2023 del 06 Novembre 2023 le graduatorie definitive, specificando all' art. 3 dell' avviso, che la graduatoria cosi formulata potrà essere utilizzata nel termine di sei mesi dall' approvazione, per la sostituzione di soggetti avviati e non assunti.



Non ricevendo alcuna convocazione, si arriva così, alla data del 06 Maggio 2024, trascorsi i sei mesi di validità, lo scrivente, chiede per iscritto informazioni utili sullo stato di avanzamento della/e procedura/e in oggetto, inoltre si ritiene legittimo sapere se, qualora l' Azienda Sanitaria locale, non avesse proceduto a sottoporre a visite mediche e/o all' avviamento stesso i disabili utilmente inseriti, se la graduatoria scaduta sarà prorogata, rimanendo in vigore, per il tempo strettamente necessario a concludere l' iter assunzionale, che ricordiamolo è un diritto sacrosanto ed un dovere delle pubbliche amministrazioni.



Fiduciosi di una soluzione celere, di risposte esaurienti, si rimane in attesa.



Tanto si doveva,



Alberto